наверх
15.07.201704:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Более 600 судов нарушили порядок въезда в Крым

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (149)

    9
    По словам прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова, прокуратурой начато уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда из него более 600 судами.
    Судно Bospor, которое незаконно переправляло людей в Крым
    psu.gov.ua

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Прокуратура Крыма расследует уголовные дела по фактам незаконного порядка въезда и выезда с территории полуострова Крым более 600 судов, сообщается на сайте прокуратуры Крыма по итогам совещания по результатам работы ведомства за 6 месяцев текущего года.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: темы Крыма для мира уже нет, инициативы Украины запоздали

    "На сегодняшний день прокуратурой начато уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее более 600 судами, арест наложен на 3 судна. Необходимо активизировать работу в этом направлении", — заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

    Также он добавил, что есть первые иски к авиакомпаниям РФ и других государств за перелеты над Крымом.

    "У нас есть первые иски к авиакомпаниям Российской Федерации и других государств о взыскании сумм задолженностей за совершение авиаперелетов над временно оккупированной территорией. Прошу охватить не только воздушный транспорт, но и морской и другие виды транспорта", — сказал Мамедов.

    В частности, прокуратурой Крыма заявлен иск к компании-должнику, которая осуществляет ежедневные полеты в Крым о взыскании 354,4 тыс. евро (около 10 млн грн).

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Олег Саакян
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Медики со всей Украины вышли на протест под МОЗ
    Медреформа или медицинский геноцид?