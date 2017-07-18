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    В Крыму заподозрили Киев в ведении "туристической блокады"

    (обновлено: )111005
    Госпогранслужба Украины получила от киевского руководства команду "создавать искусственные препятствия" на границе с Крымом, утверждает глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
    Акция у админграницы с Крымом
    Крым. Реалии

    СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что, по данным его источников, власти Украины отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты.

    Отдых в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Разгар курортного сезона в Крыму

    В понедельник крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. По данным пограничников РФ, в субботу "из-за препятствий украинских пограничников" время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" в среднем составляло порядка 13 часов.

    "Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих Госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", — сказал РИА Новости Смирнов.

    По его мнению, такие меры со стороны Киева "продиктованы страхом", что граждане Украины увидят реальную обстановку в Крыму, где "вместо навязываемых украинской пропагандой танков на улицах и репрессий есть межнациональное согласие, идут масштабные инфраструктурные проекты".

    "Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", — сказал Смирнов.

    Смотрите также: Летний отдых в Украине: не дешевле заграницы

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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