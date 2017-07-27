Землянский: прекращение поставок электроэнергии в ОРДО – это "Крым-2"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

С 26 июля 2017 года полностью остановлены перетоки электроэнергии на временно неконтролируемые территории Донецкой области, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

"Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящих по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведутся в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь", — написал Ковальчук.

В свою очередь в самопровозлашенной ДНР заявили, что "республика не зависит от Украины в вопросах электроэнергии и прекращение поставок электроэнергии не отразится на потребителях".

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, считает, что в связи с действиями "Укрэнерго", возможны проблемы с перетоками в Мариуполь, однако в ДТЭК его уверили, что никаких проблем не видят.

"Для Донецка — вообще никаких проблем. Они получат переток из Российской Федерации, то есть из Белгорода и Ростова. Проблем с поставками электроэнергии из Российской Федерации нет, поскольку там проходят основные магистральные линии электропередач. Кроме того, объем потребляемой электроэнергии в Донецкой области значительно сократился с потерей промышленного потенциала. Еще до войны Донецкая область потребляла около 12 гигаватт электроэнергии, сейчас им достаточно 4 гигаватт, которые обеспечивают Старобешевская и Зуевская ТЭС, плюс перетоки из РФ", — сказал Землянский в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, никаких последствий, кроме политических потерь, которые понесет Киев вследствие этого решения, ожидать не стоит.

"Решение о прекращении перетоков можно назвать, по сути, "Крым-2". Это очередной виток блокады, которая только отторгает население, оставшееся на неконтролируемых территориях, от условно говоря материковой Украины. И это "подача" Кремлю, дающая ему возможность выйти и как бы протянуть руку помощи, обвинив Киев в создании предпосылок для гуманитарной катастрофы", - убежден Землянский.

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Напомним, 25 апреля 2017 года Украина прекратила подачу электроэнергии на неподконтрольную территорию Луганской области из-за неуплаты за поставленную и потребленную электроэнергию. Продолжение поставок на неконтролируемые территории Донецкой области увязывались с необходимостью завершения строительства новой линии электропередач к Авдеевке. Как известно, повреждение высоковольтной линии 110 кВ произошло 11 марта в результате боевых действий, после чего Авдеевка, Авдеевский коксохим и Донецкая фильтровальная станция остались без электричества.