Вы оцените красоту игры. О национализации "ПриватБанка"

Сергей Левицкий, РИА Новости Украина

На этой неделе финансовую жизнь страны потрясла сенсация. Виктория Страхова, работавшая проектным менеджером Министерства финансов, НБУ и Администрации президента по национализации "ПриватБанка" (по сути, вела весь технический процесс) разразилась откровениями относительно подробностей перехода банка в государственную собственность. Инсайдерская информация о не совсем чистоплотных мотивах национализации главного финучреждения страны может послужить важным козырем для Игоря Коломойского в борьбе за возврат "ПриватБанка".



Шерше ля фам

Внезапные откровения Страховой сложно назвать случайными, ведь они прозвучали в самый разгар судебных и медиа-баталий между Банковой и экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским. Олигарх не выполнил обязательств поручительства по рефинансированию банка, отказался отдавать залоги и начал за них судебную борьбу. Более того, он стал оспаривать саму процедуру национализации банка, считая ее незаконной. Внезапные заявления Страховой льют воду на мельницу Коломойского. Не исключено, что ее заявления олигарх использует в суде как доказательство вины представителей власти, которые якобы имели в этом процессе корыстный умысел.

Для начала остановимся на самой героине. Виктория Страхова — не убеленная сединами банкирша или госчиновница, а молодая девушка, получившая образования за рубежом, судя по ее данным на странице в Facebook.

Сама Страхова родом из Днепропетровска (Совпадение?), закончила там Академию внутренних дел, после чего работала на должности менеджера проектов позитивных изменений финсектора в Национальном совете реформ — специальном консультативно-совещательном органе при Президенте Украины. Опыта по сопровождению подобного рода сложнейшей финансовой операции девушка не имела, поэтому остается загадкой, кто лоббировал ее на этот пост. После завершения сделки она получила пост корпоративного секретаря уже государственного "ПриватБанка". Однако когда она уволилась, она тут же накропала о процессе национализации банка серию постов в Facebook, красочно описав подробности общения с Коломойским, Шлапаком и Данилюком. В своих опусах дама не пытается обвинить какую-либо из сторон, называет процесс национализации вынужденной и необходимой процедурой, а сам банк финансово рискованным, хотя и отрицает его сходство с финансовой пирамидой.



Национализация или отжим?

Заявления Страховой стали активно распространять экс-приватовцы, в частности, бывший IT-директор банка Дмитрий Дубилет.



"Итак, в Фейсбуке Виктории можно прочесть два главных откровения.

Во-первых, наконец, официальное лицо впервые признало, что ПриватБанк национализировали не потому, что другого пути не было, а потому, что это было осознанное и хладнокровное решение власти.

Виктория раскрывает, что по сути банк забрали из-за нелюбви к Коломойскому. Вот цитата:

“Мог ли Беня петлять дальше? Шансы были бы, если бы не его вечерние прогулки под Укрнафтой и сакраментальным "Кофе идешь пить?" … Это предрешило исход истории… Иностранные институты не понимали, как можно оставлять 50% расчетной системы в руках человека, который если что грозит батальйонами"

Так впервые публично заявлено, что банк забрали не из-за угрозы клиентам, а из-за неправильного поведения Коломойского. И потому, что банк занимал слишком большую долю рынка”, — пишет Дубилет на своей странице в Facebook.

Экс-банкир также обратил внимание на комментарии Страховой со своими подписчиками:

Роман Шрайк: Я так и не понял, что по вашей версии было важнее: 1) забрать дубинку в виде банка у коломойского 2) спасти банк, потому что валился

Victoria Strakhova: 1) — забрать Дубинку в виде Банка. Банк не валился

Роман Шрайк: понял. Спс

Oleh Popenko: это значит что он не валится?

Victoria Strakhova: это означает что он без задержек обслуживает все обязательства

Oleh Popenko: т.е. он мог обслуживать без задержек год свои обязательства? А дальше?

Victoria Strakhova: дальше зависело от эконом ситуации и аппетитов НБУ по возврату рефинанса.



"То есть публично признается, что банк можно было не национализировать, если бы НБУ решил его поддержать во время войны, а не предпринимал враждебных действий", — отметил Дубилет.

Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook

Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook

Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook

Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook

Любопытно, но ранее с похожим "инсайдом" выступила жена Дубилета-старшего (экс-глава правления "ПриватБанка"), которая заявила, что банк развалили по указке МВФ. Однако должного эффекта подобный пост в Facebook не имел. Заявление Страховой является более весомым козырем для людей Коломойского.

Бывший корпоративный секретарь банка также косвенно призналась, что незадолго до национализации на банк со стороны НБУ якобы была организована пиар-атака, которая имела целью спровоцировать отток вкладов клиентов.

"С коммуникациями связан еще один аспект. В начале декабря на рынке были слухи – но пока еще без подтверждений каких-либо. А дальше все, кончено, продукт моего больного воображения, не имеющий ничего общего с действительностью: поскольку Банк не сдавался (справлялся с оттоками), а ИВК (Коломойский — ред) не сдавался, все затягивая и затягивая переговоры, кому-то в НБУ пришла в голову идея "немного подготовить рынок". Форм это имело несколько – в том числе, и работа с экспертами и лидерами мнений", — написала Страхова у себя в Facebook.

"Банк решили забрать не потому, что это было в интересах страны, а потому что одиозный акционер поссорился с Порошенко и Гонтаревой. НБУ практически довел банк до банкротства, спровоцировав панику среди вкладчиков банка", — заявил Дубилет.



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"Почитал признания "обиженной" корпоративной секретарши "ПриватБанка" и вопли со стонами бывшего топ-менеджмента, фактически разворовавшего банк на собственные нужды. И это пишут те, кто плевать хотел на Закон. Столько лет сами вытирали о Закон ноги, а сейчас оправдываются и ищут виновных. Как договорились с Порошенко, так и будет, нечего этот спектакль разыгрывать. Из преступников и шарлатанов пытаются превратиться в жертву. Удивительный цинизм", — написал на своей странице в Facebook юрист Ростислав Кравец.

Борьбу за "ПриватБанк" невозможно отделить от борьбы за финансовое доминирование в стране. Коломойский с помощью банка всячески шантажировал власть, угрожая его обвалить вместе с экономикой, выпрашивая за это кредиты. Государство кредиты давало, однако делало все возможное, чтобы ослабить позиции олигарха, затягивая удавку на его шее. Это собственно и подтвердила Страхова в своем "откровении".

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Теперь "ПриватБанк" принадлежит государству, что с ним делать, оно не знает, а борьба Порошенко-Гонтаревой с Коломойским за "ПриватБанк" обошлась налогоплательщику в 5% ВВП страны.