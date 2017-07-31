Хроника 30 июля: скандал с Айвазовским, стрельба в Днепре, курортный сбор в Крыму

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 30 июля, президент Украины Петр Порошенко причислил родившегося в Крыму Айвазовского к украинскому наследию, президент РФ одобрил введение курортного сбора в Крыму и запретил анонимайзеры. Помимо этого на одном из турецких курортов произошла стрельба, а в Венесуэле продолжились масштабные протесты. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко причислил родившегося в Крыму Айвазовского к украинскому наследию Канал 112 Украина в Youtube Мороз о ситуации в Украине: люди уже не могут выживать

Президент Украины Петр Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения Айвазовского призвал чтить украинское наследие, написав в Facebook: "В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!" и сопроводив запись хэштегом #GloryToUkraine. В то же время бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал, что ранее Порошенко на каждый день рожденья Януковича дарил ему картины Ивана Айвазовского.



"Укроборонпром" вошел в ТОП-100 военно-промышленных компаний мира

Государственный концерн "Укроборонпром" занял 62-е место в мировом рейтинге оборонных компаний, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. Согласно данным издания Defense News, выручка "Укроборонпрома" от реализации военной продукции в 2016 году составила $1,075 млрд или на 17% больше, чем в 2015 году.



Читайте также: Спецпредставитель Волкер: миротворец или торговец смертью?



В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу

В воскресенье в Днепре у здания церкви произошла стрельба, сообщает местное издание. По словам очевидцев, водитель автомобиля Infiniti остановился на светофоре. В это время дорогу переходил мужчина с другом. Неожиданно мужчина запрыгнул на капот автомобиля и перебежал на крышу. Водитель, с которым в салоне автомобиля находились жена и полуторагодовалый ребенок, вышел из машины, а неадекватный мужчина бросился на водителя Infiniti с кулаками.

Похищение в Черкассах ГУ НП в Черкасской области/Youtube Похищение в Черкассах: оперативные кадры по задержанию банды

В Черкассах правоохранители задержали похитителей женщины. Изъяты оружие, наркотические средства и принадлежности, которые используют для проникновения в квартиры. Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области сообщила, что группа лиц похитила 40-летнюю женщину. Оперативники вели розыск преступников в течение двух дней. Было установлено, что похитители находятся на территории Черкасс и передвигаются на светлой иномарке.



На ферме в Баку освободили украинца, которого 17 лет удерживали в рабстве

Посольство Украины в Азербайджане занимается возвращением на родину гражданина, который, отправившись на заработки, попал в рабство на 17 лет. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, в апреле 2016 года в ходе полицейской спецоперации в Азербайджане был выявлен факт незаконного лишения свободы гражданина Украины, 1952 года рождения, жителя Днепропетровской области.



Стрельба на турецком курорте. Украинцы не пострадали

Один человек погиб, еще трое ранены в результате вооруженного нападения на ночной клуб в курортном городе Бодрум на юге Турции. Граждане Украины не пострадали в результате стрельбы в пляжном ночном клубе на территории отеля недалеко от Бодрума на юге Турции. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Консульской службы МИД.

Масштабные протесты в Венесуэле Канал Ruptly TV в Youtube Масштабные протесты в Венесуэле: за сутки убиты 13 человек

Число жертв протестных акций в Венесуэле за сутки достигло уже 13 человек, несмотря на усиленные меры безопасности, сопровождающие проведение выборов в национальное учредительное собрание в это воскресенье. Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для их созыва должен был быть объявлен референдум.

Путин одобрил запрет анонимайзеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров), документ опубликован на портале правовой информации. Закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен.



Россия ввела курортный сбор в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в ряде регионов, в том числе и в Крыму. Уточняется, что эксперимент проводится до 31 декабря 2022 года, взимание курортного сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018 года.

Читайте также: Эксперт о реальной трудовой миграции украинцев



Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе Канал Fox News в Youtube Автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе: кадры с места ЧП

По меньшей мере восемь человек пострадали после того, как автомобиль врезался в толпу людей в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния). По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье в районе 15.47 по местному времени в пригороде Мид-Уилшир. Автомобиль врезался в толпу из девяти человек, однако одному из них удалось избежать серьезных травм.

Ежегодно в последнее воскресенье июля работники торговли Украины отмечают свой профессиональный праздник. Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно в этот же день — 30 июля, был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. А еще в этот день отмечается Международный день дружбы. Идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало 2001–2010 годы).