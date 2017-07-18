Продажа банковских долгов крымчан коллекторам РФ незаконна — Кравец

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В России решили простить долги крымчанам перед украинскими банками. Если у жителя полуострова долг перед украинским банком ниже пяти миллионов рублей в эквиваленте, то его просто спишут.

Если долг выше этой суммы, то необходимо заплатить 5% от тела и спишут 20%. A если заплатить 20%, то спишется весь долг полностью. Часть долгов крымчан уже выкуплены российскими коллекторами.

Ситуацию со вкладами в банки в Крыму прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Насколько законна продажа украинскими банками долгов крымчан российским коллекторам?

— На самом деле подобные сделки и операции являются незаконными. В Украине в свое время, еще в 2014 году, был принят соответствующий закон, касающийся в принципе крымчан, когда крымчан отнесли к нерезидентам. В самом законе предусмотрено, что заемщики, чье имущество находится в Крыму, то есть ипотека находится в Крыму, до фактического восстановления власти, могут не оплачивать эти кредиты без всяческих штрафов. Все эти сделки, которые некоторые банки пытались проводить между российскими так называемыми компаниями и продавать эти долги, они в принципе в судебных порядках признаются недействительными, потому что Украина не признает подобные договора. Что же касается в принципе этих скидок, которые якобы предоставляются в Крыму, то на самом деле все сводится к тому, что Крыму нужны деньги и они просто нашли еще один якобы, по их мнению, источник, откуда они могут получить деньги, для того чтобы выплачивать пенсии тем крымским пенсионерам, которые хотят жить в России. На самом деле, у крымских властей в принципе даже по российским законам отсутствует какое-либо право взыскать эти долги. Потому что оригиналы договоров находятся в Украине и у нас принят соответствующий закон о возможности не погашения этих кредитов. Поэтому любой крымских вкладчик, чья ипотека находится в Крыму, в принципе, абсолютно законно, как по российским, так и по украинским законам, может не гасить эти кредиты.

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Может не гасить кредиты перед российскими коллекторами, или перед украинскими банками?

— И перед украинскими банками точно также и перед российскими коллекторами, могут не гасить эти кредиты.

А что говорит международное право? Как украинский банк может взыскать эти деньги с заемщика?

— На сегодняшний день никак. Пока Крым находится в РФ, то украинский банк, в принципе соответствующими нормативными актами НБУ предоставлены определенные льготы. То есть в данном случае они не формируют под эти кредиты резервы. Им дают соответствующие поблажки. Поэтому если какой-либо украинский банк продавал подобные кредиты российским коллекторам, то в данном случае НБУ обязан применить к таким банкам соответствующие санкции, вплоть до введения туда временной администрации и признания банка неплатежеспособным. Кроме того и СБУ стоит более внимательно отнестись к реестрам судебным решений, которые в РФ точно также открыты, и проверить, взыскиваются ли по каким-либо долгам украинских банков долги в Крыму, переданы ли они и кто этим занимается. На это мы уже неоднократно даже пытались обращать внимание, но пока в этом плане тишина. Если теоретически вообще, гипотетически, конечно, нет такой практики. Но если мы берем конкретно вопрос, связанный с крымчанами, то у нас есть закон, который это ограничивает, и странно, что в принципе член наблюдательного совета об этом не знает.

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А вообще банки часто передают проблемные кредиты коллекторам?

— В принципе, подобная практика довольно широко распространена. Относительно продажи проблемных кредитов различным коллекторским компаниям. В большинстве случаев эти коллекторские компании так или иначе связаны с банками и в принципе для заемщика особо ничего не меняется. Банк просто таким образом определенным планом уменьшает свое налогообложение, создавая видимость значительной убыточности, а на самом деле получает сверх доходы по этим кредитам, просто не платит по ним налоги. Это одна из схем. На сегодняшний день действует целый ряд коллекторских компаний в Украине, однако здесь есть большая проблема с тем, что в свое время до 2014 года продажа долгов физлиц законодательством Украины по договорам факторинга была запрещена. Банки на это закрыли глаза и таким образом, сейчас полулегально вот эти коллекторские компании пытаются взыскивать эти задолженности, хотя уже существуют десятки решений судов, которые признают подобные переуступки недействительными. Это с одной стороны. С другой стороны, большинство этих кредитов выдавались в валюте. Все эти компании коллекторские, которые сейчас этим занимаются, не имеют валютных лицензий и фактически заемщики, которые брали валютные кредиты на сегодняшний день лишены возможности их погашать. В связи с чем также вот этим коллекторским компаниям отказывается во взыскании задолженности по валютным кредитам.

Банк продает кредит украинскому коллектору, украинский коллектор российскому коллектору. Такая схема может быть?

— Нет, такой схемы тоже не может быть, потому что как такого украинского коллектора нет, а финансовая компания точно также не имеет права заниматься и распоряжаться этими долгами на территории РФ, потому что на них точно также распространяется законодательство Украины. Поэтому все эти схемы находятся в серой зоне, но пока правоохранительные органы и НБУ на это закрывают глаза. Видимо не без какой-либо коррупционной составляющей, потому что доходы от коллекторского бизнеса, на мой взгляд, превышают в десятки, а то и в тысячи раз доход от торговли оружием, наркотиками и любыми другими подобными вещами.

Ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что законопроект по банку "Михайловский" был принят из-за страха властей перед майданом.

Также эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко и финансовый аналитик Ярослав Колесник в эфире "ГС" прокомментировали махинации в банке "Михайловский" и пояснили, почему перед обманутыми вкладчиками должен отвечать и НБУ.