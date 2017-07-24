Граница с Крымом: Чонгар. Записки наблюдателя

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Едешь на машине в Крым – не загадывай, когда прибудешь: народная мудрость, проверенная корреспондентом РИА Новости Украина на себе.

Приграничный бизнес

В Крым из материковой Украины на авто можно въехать через три пропускных пункта: "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар". Самый популярный – последний, расположенный на границе Генического района Херсонской области и Джанкойского района Крыма.

Для въезда в Крым через КПП гражданам Украины достаточно предъявить общегражданский или заграничный паспорт и заполнить миграционную карту.

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Степь по бокам трассы, соленые озера, низко летающие чайки. С раннего утра под палящим солнцем растягивается очередь из машин. Со счета сбиваешься примерно после пятидесятой. Всего их – около 75. Во многих – маленькие дети, из окон торчат пляжные зонты. У людей отпуск.

Харьков, Днепр, Запорожье, Донецк – номера машин показывают, что в Крым едут, в основном, с Юго-Востока страны. Но абсолютный лидер в очереди – Херсонский регион.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация на границе с Крымом

"Посмотрите: почти половина – таксисты из Херсона. Это у них бизнес: занимают место в очереди, сюда на автобусах подвозят людей, кто хочет проехать в Крым, а тут им сразу – садитесь, "заезжаем" через 20 минут. Кто не хочет ждать – платит больше, кто не хочет или не может – вот, есть 15-я машина в очереди, она заедет через час-полтора", – рассказывает о местных обычаях житель Геническа Максим.

Подходим к КПП, перед нами возникает загорелый мужчина лет 50 с характерным кавказским акцентом и сразу несколькими вопросами: "Едете в Крым? Как скоро надо? Сколько вас?". Схема налажена: тебя буквально из рук в руки передают “нужному" таксисту. Расценки – "как договоритесь". В очереди стоят и микроавтобусы, в них "заехать" может целая компания.

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"Как повезет с пограничниками"

В конце прошлой недели в Госпогранслужбе заявили, что поток желающих попасть в Крым украинцев уменьшился, а сторона РФ создает "искусственные очереди". По данным ведомства, за июнь 2017 года админграницу в обоих направлениях пересекли на 21% транспортных средств меньше, чем за такой же период прошлого года.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация на границе с Крымом

Кто создает очередь – одна из главных тем разговора. Торговцы вяленой рыбой, печеньем и газировкой делятся своим опытом.

– Ездил на прошлой неделе, на русской границе стоял несколько часов, – говорит мужчина, предлагая купить "красавцев-бычков".

– Ну что ты рассказываешь? Россияне пропустили быстро, а на нашей стоял почти 4 часа, – горячится его коллега по бизнесу, нисколько не смущаясь стоящих рядом пограничников с автоматами.

"Большие очереди начинаются примерно с 8-9 утра, когда первые поезда привозят туристов – в Херсон, ближайшие городки. Оттуда на автобусе на КПП, а тут уже ждут таксисты и "свои" автобусы", – рассказывает мужчина, который следит, чтобы в общественный туалет на проходили бесплатно: стоимость – 3 гривны.

К вечеру, сообщает он, может повезти: "приедешь – и никого, сразу заезжай".

"А вообще, это зависит, на кого попадешь, на какую бригаду. Есть тут один пограничник, его называют "слепой": так в его смену людей могут по 5 часов не пропускать", – добавляет мужчина.

Впрочем, заехать можно и по "льготной" очереди: для этого в авто должен быть ребенок до двух лет. Есть и другие исключения, когда могут пропустить: человек после операции, кому-то стало плохо, беременность. Добро дает старший смены пограничников.

Печальные рекорды ожидания

Засекаем: украинская сторона пропускает по 5 машин примерно в полчаса. Сначала – буферная зона, уже потом – КПП с осмотром: небольшой, в полтора человеческих роста, проверочный "домик".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация на границе с Крымом

Пограничники по-своему объясняют выросшую очередь. Говорят, что могли бы пропустить хоть всех сразу, но тогда люди бы стояли под палящим солнцем в буферной зоне, где нет ни туалетов, "ни перекусить", только степь. Затягивают же, добавляют люди в зеленых беретах, "на русской стороне".

Ожидающие водители даже не заводят машины, когда за шлагбаум заезжает очередная пятерка: просто толкают авто на несколько метров вперед.

"Примерно с 4 до 6 утра очереди нет, почти всегда свободно. Это время, когда еще "микробов" (микроавтобусов) нет", – дает наводку на "золотое время" продавщица за прилавком закусочной.

Среднего времени проезда как такового нет. Лучше ехать вечером, после 16:00, говорят местные завсегдатаи, когда поток туристов уже схлынул. Тогда можно пройти "украинскую" границу за час, "российскую" – примерно за столько же. Но случаются и неприятные рекорды: в прошлый четверг пара из Днепра приехала на "Чонгар" в 23:30, а паспортный контроль начали проходить только в 7 утра. В Крыму оказались лишь через 12 часов.

"Досмотр, как в американских фильмах"

Максим с женой Еленой едут в Крым второй раз за год. В июне ездили на неделю отдыхать в Феодосию, теперь позвали на свадьбу к друзьям. Их место в очереди – 54, около 150 метров от КПП.

"Когда ехали, чувствовалось напряжение погранцов – на нашей границе. Спросили, зачем и куда едем, были ли раньше в Крыму, почему едет отдыхать именно туда, – вспоминает Максим. – Стояли около 3 часов, проехали в буферную зону, перед нами было 4 машины. Еды у нас с собой практически не было, только "тормозок" в дорогу. Пограничник спросил, что там, ответили, он сказал – хорошо. Но вообще все от смены зависит – и как досматривать будут, и что могут запретить ввозить или вывозить. Тут как в американских фильмах – плохие и хорошие полицейские", – смеется мужчина, постоянно поглядывая вперед, не заехала ли за шлагбаум очередная пятерка машин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация на границе с Крымом

Вообще же список "запретных" продуктов, добавляют бывалые путешественники, – вещь условная: "то что разрешит Украина, не разрешит Россия и наоборот. На свой страх и риск люди везут, что хотят: если повезет, провозят и мясо, и сало, и водку. Не повезет – придется выбрасывать".

Зачем едут

Водитель желтого микроавтобуса счастливо улыбается: ему скоро "заезжать", в очереди стоит четвертым. Не скрывает, что везет туристов в Джанкой, набрался полный салон. Охотно рассказывает о прежних пассажирах.

"Почему едут? У кого родственники, кто просто каждый год как ездил, так и ездит в Крым. Говорят, что нет в мире больше таких мест. Политика – политикой, а любимые места же так просто не забываются, – с интонациями сказочника говорит водитель. – Бывает и такое, что люди хотят своими глазами посмотреть, как оно там теперь стало. Таких немного, или, может, просто не признаются в этом. Молодежь едет с палатками, рассказывают, что уже заготовлены маршруты на сотни километров. О, поехали", – шлагбаум поднят, мужчина закрывает дверь микроавтобуса.

Еще пять машин торопливо въезжают в буферную зону. А значит, для очереди Крым стал на несколько метров ближе.

Напомним, 16 декабря 2015 года постановлением Кабинета министров Украины запрещен на ввоз в Крым гражданами продуктов питания суммарной стоимостью более эквивалента 10 тыс. гривен и суммарным весом более 50 кг на человека. Утвержден перечень социально значимых продуктов питания, ввоз которых разрешен гражданам – всего 21 позиция в списке.