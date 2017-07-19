Кабмин упростил адвокатам и правозащитникам въезд в Крым

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины упростил порядок въезда для адвокатов и правозащитников на территорию Крыма.

Об этом сообщается на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в социальной сети Facebook.

"19 июля Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее". Данный документ упростил механизм пересечения административной границы правозащитникам и представителям независимых правозащитных миссий", — говорится в сообщении.

В частности отмечается, что постановление предусматривает, что для пересечения административной границы правозащитникам будет предоставляться специальное разрешение. Соответствующее разрешение будет оформлять МВОТ.

Постановление было разработано специалистами министерства для того, чтобы максимально облегчить предоставление правовой защиты всем гражданам, права, свободы и интересы которых нарушены в Крыму.

Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщил, что Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны границы с Украиной.