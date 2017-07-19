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    Общество

    Пограничники Украины проводят учения возле Крыма

    (обновлено: )2001
    Как стало известно, личный состав оперативно-боевой пограничной комендатуры бердянского отряда проводит учения вблизи Крыма в Геническом районе Херсонской области.
    Пограничники Украины проводят учения возле Крыма
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В Херсонской области возле Крыма украинские пограничники проводят учения, сообщила в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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    Как стало известно, личный состав оперативно-боевой пограничной комендатуры бердянского отряда проводит учения вблизи Крыма в Геническом районе Херсонской области.

    "Обучение военнослужащих проводится для повышения своего мастерства, в частности в выполнении стрельб из различного вида оружия", — говорится в сообщении.

    Пограничники уже отработали элементы тактической медицины, в рамках которой отрабатывали оказание первой помощи раненому в опасной зоне и его эвакуацию, отметили в ведомстве. Также в ходе учений военнослужащие "заложили" минно-взрывное устройство на маршруте движения колонны.

    dpsu.gov.ua
    Пограничники Украины проводят учения возле Крыма

    Как сообщалось ранее, военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады осуществили морской переход из Одесской в ​​Херсонскую область вместе с бронированной техникой на среднем десантном корабле ВМС Украины.

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