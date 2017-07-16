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    Учения ВДВ Украины по отражению морских атак в Черном море

    (обновлено: )25944
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    mil.gov.ua
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    mil.gov.ua
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    mil.gov.ua
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    mil.gov.ua
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    mil.gov.ua
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    mil.gov.ua
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем
    mil.gov.ua

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    Николаевские десантники совместно с военными моряками отработали учебно-боевые задачи при переходе морем

    Военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады осуществили морской переход из Одесской в ​​Херсонскую область вместе с бронированной техникой на среднем десантном корабле ВМС Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

    "В рамках бригадных тактических учений воинских частей ВДВ с боевой стрельбой и десантированием, военнослужащие 79 отдельной десантно-штурмовой бригады осуществили переход морем к определенному региону Украины. Доставку десантников вместе с бронированной техникой из Одесской в ​​Херсонскую область выполнил средний десантный корабль Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины," — отмечается в сообщении пресс-службы.

    При переходе по Черному морю личный состав корабля вместе с десантниками отработали действия по ликвидации последствий пожара и аварийной ситуации на корабле. Также по сигналу боевой тревоги десантники вместе с экипажем корабля тренировались отражать нападения условных скоростных катеров противника. При этом применялась автоматы, ручные пулеметы, гранатометы и корабельное вооружение.

    Смотрите также: Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

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