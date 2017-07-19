Пожар на полигоне возле Днепра возник во время военных учений - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Днепропетровской области продолжается ликвидация пожара на военном полигоне. Начальник пресс-службы оперативного командования "Восток", лейтенант Евгений Романов сообщил, что во время учений загорелась сухая трава.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составляет примерно 25 гектаров.

Подробнее о том, что происходит на полигоне сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Наталья Василенко:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Насамперед я хочу заспокоїти. Пожежу ще вчора пізно ввечері вдалося локалізувати. У ДСНС про це офіційно повідомили і станом на зараз залишається всього три осередки пожежі. Я хочу підкреслити, це не відкритий вогонь, а як кажуть надзвичайники, такі осередки тління сухої трави і лісової підстилки. Загалом ці осередки розташовані на території п'ять гектарів. Надзвичайники кажуть, що ситуація повністю під контролем. Військовій базі не загрожує вона. Не загрожує також мешканцям селища, де знаходиться ця військова база. Тож поки вони заспокоюють і запевняють, що найближчим часом мають надію приборкати вогонь. Зі вчорашнього дня до сьогодні там знаходяться приблизно 300 людей — це і рятувальники, і лісники, і військові, і 24 одиниці спеціальної техніки задіяно.

Поки ніякої небезпеки для техніки або складів немає, бо вони розташовані дуже далеко від полігону. Полігон, він величезний. І на щастя, тління, ця пожежа, вона виникла лише на маленькій його частині. Тобто ніякої загрози, і це кажуть самі військові, для техніки і для арсеналу немає. Причиною пожежі абсолютно не може бути недопалок. Вже офіційно відомо, про це повідомив Євген Романов, що пожежа виникла під час навчань. Були навчання, стрільби і уламки, які розліталися по цьому полігону, могли спричинити загоряння, тому що було дуже спекотно. Трава була дуже суха. Тобто офіційно названа найвірогідніша причина пожежі. Навчання були призупинені вчора вдень. Військові зараз чекають, коли пожежу ліквідують, бо навчання їм треба продовжувати", — повідомила Василенко.