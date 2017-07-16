Операцию раненного на военных учениях журналиста перенесли

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Нейрохирурги из Киева и врачи Днепра решили перенести сложную операцию раненному во время учений резервистов в Кривом Роге оператору интернет-издания "Первый Криворожский" Вячеславу Волку на 7-10 дней. Об этом сообщает Первый городской.

"15 июля в клинике имени Мечникова в Днепре раненому журналисту провели ревизию раны. Нейрохирурги из Киева и днепровские врачи приняли решение отложить сложную операцию на 7-10 дней", — говорится в сообщении.

Врачи также отмечают, что реабилитация будет долгой и финансово затратной.

Напомним, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранениев шею в ходе учений военнослужащих. Он был госпитализирован.