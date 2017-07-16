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    Операцию раненного на военных учениях журналиста перенесли

    (обновлено: )22
    Реабилитация раненного во время учений резервистов в Кривом Роге оператора интернет-издания "Первый Криворожский" Вячеслава Волка будет долгой и финансово затратной.
    Во время учений в Кривом Роге тяжело ранили журналиста
    1kr.ua

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Нейрохирурги из Киева и врачи Днепра решили перенести сложную операцию раненному во время учений резервистов в Кривом Роге оператору интернет-издания "Первый Криворожский" Вячеславу Волку на 7-10 дней. Об этом сообщает Первый городской.

    Момент выстрела в журналиста в Кривом Роге
    Первый Городской. Кривой Рог, youtube
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    "15 июля в клинике имени Мечникова в Днепре раненому журналисту провели ревизию раны. Нейрохирурги из Киева и днепровские врачи приняли решение отложить сложную операцию на 7-10 дней", — говорится в сообщении. 

    Врачи также отмечают, что реабилитация будет долгой и финансово затратной.

    Напомним, 6 июля оператор информационного портала Кривого Рога "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк получил огнестрельное ранениев шею в ходе учений военнослужащих. Он был госпитализирован.

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