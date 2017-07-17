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    В Днепропетровской области во время учений загорелся полигон

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    Вблизи пгт Гвардейское Днепропетровской области на территории военного полигона Министерства обороны Украины в результате проведения учебных стрельб произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки.
    Тушение пожара ГСЧС
    ГСЧС

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Во время учебных стрельб на территории военного полигона в Днепропетровской области загорелась сухая трава на площади около 25 гектаров, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

    Пожар в центре Львова
    Igor Zinkevych / Facebook
    Центр Львова в огне: зрелищные кадры с места пожара

    "В 10.45 17 июля вблизи пгт Гвардейское Днепропетровской области на территории военного полигона Министерства обороны Украины в результате проведения учебных стрельб произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 25 гектаров", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, стрельбы приостановлены. К ликвидации пожара привлечены почти 300 человек и 23 единицы техники.

    Напомним, 16 июля масштабный пожар возник в жилом доме на проспекте Свободы во Львове.

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