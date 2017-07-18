Режиссер фильма "Крым" попросил Киев пустить киноленту в прокат

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости Украина. Президент медиахолдинга "Красная звезда", режиссер фильма "Крым" Алексей Пиманов в открытом письме обратился к украинским властям с просьбой выдать фильму прокатное удостоверение на территории Украины.

В понедельник стало известно, что посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым". На прошлой неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер драмы "Крым", основанной на событиях 2014 года. Картина была снята при поддержке правительственного "Фонда кино" РФ. В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, на экранах в Белоруссии, как ожидается, может появиться осенью.

В открытом письме Пиманов, в частности, объясняет, кому и чему посвящен фильм и почему для него был выбран слоган "Любовь сильнее ненависти".

"Я очень хочу, чтобы этот фильм увидели на Украине!.. Хочется, чтобы этот фильм посмотрели, прежде всего, простые украинцы. И может быть, это станет одним из толчков к прозрению, к окончанию кошмара, творящегося на Востоке Украины вот уже три года. Придет, наконец, понимание, что в этой войне не может быть победителя!" – написал режиссер.

"P.S. Прошу считать это письмо официальным обращением к правительству Украины с просьбой выдать фильму "Крым" прокатное удостоверение на территории Украины", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина не будет вводить биометрический контроль для жителей Крыма.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций