Лето, отпуск, а дорога в Крым - огонь, вода и медные трубы

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Приближается пора отпусков, и многие украинцы задумываются, куда направиться отдохнуть этим летом. Прошлый сезон показал, что несмотря на определенные трудности, граждане Украины начали возвращаться к традиционному для себя отдыху у Черного моря на Крымском полуострове.

Чужие здесь не ходят

Железнодорожное сообщение с Крымом Украина прекратила еще в конце декабря 2014 года. На автотранспорте и пешком попасть на полуостров и уехать с него можно только через пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

В начале июня 2015 года украинское правительство приняло постановление, которым ужесточило въезд на территорию Крыма. В Госпогранслужбе уверяют: такой порядок въезда необходим для безопасности страны, однако это крайне усложняют жизнь простых граждан, а иностранцев и вовсе ставит в положение изгоев.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Автомобильный пункт пропуска "Джанкой" на границе с Крымом

Иностранцам в Крым можно попасть только по специальному разрешению. И разрешение это может быть выдано только при наличии определенных условий. Серди основных: проживание в Крыму близких родственников или членов семьи; могилы родственников на полуострове; смерть родственников или членов семьи; наличие права собственности или недвижимости. Туризм как цель поездки не рассматривается.

Для тех, кого не пустили в Крым, есть два пути: возвращаться домой, или ехать дооформлять документы. Они выдаются территориальными органами Государственной миграционной службы Украины. Ближайший к административной границе орган находится в Херсоне.

Но наличие специального разрешения и всех необходимых подтверждающих документов не гарантирует пропуск иностранцев на территорию Крыма. Конечное решение принимается сотрудниками Государственной пограничной службы Украины. Украинскими властями введен запрет для иностранных граждан на въезд в Крым и выезд из него через границу с Украиной, если ранее им был допущен проезд без соответствующей бумаги. В загранпаспорте ставится отметка, запрещающая в дальнейшем этому гражданину ехать через украинскую территорию. Также запрет введен на транзитные поездки для граждан из-за границы. И такие случаи в последнее время участились. Поэтому российским гражданам для гарантированного попадания на полуостров лучше воспользоваться паромной переправой или самолетом, то есть заезжать в Крым с территории Российской Федерации.

Украинцам правила позволяют въезжать и выезжать, предъявляя на установленном КПП любой гражданский документ – внутренний паспорт или заграничный. А также законом допускается предъявление служебного и дипломатического паспорта, морского удостоверения. Детей пропускают в Крым только по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или проездного документа ребенка. Так же в случае если ребенок едет в сопровождении одного из родителей необходимо иметь нотариальное разрешение от второго родителя, в котором будет четко указано: цель поедзки (АР Крым), период прибывания ребенка за линией административной границы Украины. Если ребенок едет в сопровождении других уполномоченных лиц, тогда необходимо нотариальное разрешение от обоих родителей. По сути, необходимо все, что требуется при выезде ребенка за границу.

А так как Россия считает Крым своей законной территорией, то период пребывания украинцев на полуострове не должен превышать 3 месяца. Кроме того, граждане Украины обязаны заполнить при въезде миграционную карту, сохранять ее до конца отдыха и предъявить во время выезда.

Страшилки про Крым

В прошлом году туристов отпугивали от полуострова возможные отключения электричества, связанные с энрегоблокадой, то эти опасения не подтвердились, а в этом году и вовсе исключена возможность сидеть при свечах — дефицита электроэнергии в Крыму больше не предвидится. Решена и проблема с питьевой водой, несмотря на все старания материковой Украины. Но серьезным аргументом против отдыха в Крыму могут стать высокие цены на товары и услуги. Отдыхающие не без оснований считают их завышенными.

Цены на отдых летом у моря в Крыму зависят от местности. Для сравнения, отдых на самых раскрученных курортах Южного берега обойдется в среднем в 4500-5000 рублей (2100-2300 грн) на двоих в сутки, с учетом питания. В Евпатории и Судаке – 2700 рублей (1250 грн), а на курортах Западного Крыма (Новофедоровка, Сака) – от 1700 рублей (790 грн).

В Центре развития туризма подсчитали, что стоимость отдыха в Крыму в 2,5-3 раза дороже, чем на курортах подконтрольной Украине территории. По данным сайта Booking, проживание в трехзвездочном отеле Ялты рядом с морем за шесть ночей для двоих обойдется около 20 тыс грн. За эти деньги можно шикарно провести отдых в Турции.

Несмотря на очевидное удорожание цен на отдых в Крыму и известные проблемы с туристическим сервисом, в 2016 году показатели туристической отрасли продолжили улучшаться, в том числе и из-за возросшего потока отдыхающих с Украины, которые поехали отдыхать на полуостров, несмотря на пропагандистскую кампанию в украинских СМИ и всевозможные трудности с пересечением админграницы. В прошлом году в Крыму отдохнуло более 5,5 млн туристов, что, согласно данным Министерства курортов и туризма РК, на 21,2% больше, чем в 2015 г. Большинство отдыхающих (более 80%) попадают на полуостров либо самолетами, либо через паромную переправу.

Только самостоятельно

Организованного туризма в Крым из подконтрольной территории Украины на сегодняшний день не существует: туроператоры не имеют права продавать на полуостров путевки. Но многие украинцы все-таки едут отдыхать в Крым. Кто-то не хочет нарушать сложившуюся традицию понежиться на пляже под жарким крымским солнцем, у кого-то в Крыму остались родственники, с которыми можно повидаться и заодно обеспечить себе крышу над головой на время отдыха. А кто-то просто влюблен в полуостров.

В прошлом году в Украине проводилась кампания, призванная отвадить украинцев от отдыха в Крыму. Горсовет Днепра, например, принял решение о запрете размещения в городе рекламы пассажирских перевозок перевозок в Крым и отдыха на территории полуострова. В других городах неугомонные активисты принялись срывать со столбов и рекламных стендов все объявления во словом "Крым". Но находчивые граждане, у которых нет собственного автотранспорта, просто переместились в поисках "извозчиков" переместились в Интернет: в специальные группы в соцсетях, на BlaBlaCar и сайты перевозчиков.

Едут и едут

По официальной российской статистике на территории Крыма в 2016 году побывал 1,904 млн иностранцев из 64 стран, но подавляющее большинство из них – граждане Украины, пребывающие через пункты пропуска на админгранице. Согласно данным главы комитета парламента республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, полуостров в 2016 году посетило в четыре раза больше граждан Украины, чем годом ранее.

"Возросший поток в Крым является маркером отчуждения украинцев от власти. То есть власть живет в своей системе координат, в своем виртуальном мирке, а люди живут в своем реальном мире. Если бы то, что говорит власть, и что она делает, было тождественно, не было бы такого радикального разрыва, может быть, люди относились иначе и прислушались к заявлениям "бесноватого пастора". Но в этих условиях, увы, все прекрасно видят, что, где и почем", — сказал в комментарии и РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По его словам, если политика исходит из "абстрактно-идеологических хотелок", которые не привязаны к реальной жизни, то со временем меняется и отношение граждан к заявлениям политиков.

"В 2014 году патриотические выступления власти, ее риторику воспринимали всерьез: люди стояли в военкоматах в очередях, люди давали деньги на армию. Но потом увидели, что по большому счету все это свелось к смене физиономий, задниц, в руководящих креслах — поменялась обертка, она стала патриотически красивой. И мы второй год наблюдаем процесс отчуждения украинцев от власти. Именно поэтому все призывы, риторика "бесноватого пастора", отторгается напрочь, как минимум, половиной общества, а другая половина частью воспринимает все это на веру. Но даже в патриотической части украинского общества это эта вера изрядно пропитана скепсисом", — пояснил Золотарев.

Власти полуострова ожидают, что в 2017 туристическая отрасль как минимум вернется к пиковым показателям времен Украины, а скорее всего, их даже обойдет. Если только в Украине совсем не запретят поездки на отдых в Крым.