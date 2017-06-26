Безвиз, туризм и глупость

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Четырем украинцам, которые хотели воспользоваться безвизом, отказали во въезде в Болгарию. Отказали даже не пограничники, а автобусная компания Ecolines во время поездки. Об этом сообщили пользователи Facebook.

В посте приводится и фотодоказательство — билет с записью об отказе, на котором объясняется, что "отказ от поездки — нет визы, только биометрия". Другие пользователи соцсетей уже также откликнулись на эту ситуацию. Они пишут, что звонили на горячую линию автобусной компании Ecolines и там сказали, что у них все решает стюардесса — кому ехать по безвизу, а кому нет.

Проблемы безвизового режима с ЕС, с которыми сталкиваются украинцы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи може рішення приймати саме автобусна компанія, а не прикордонники?

— Звичайно, що це якась дурниця. Звичайно, що віза українцям з біометричними паспортами до країн ЄС не потрібна. І тут, мабуть, що оцінку діям такої компанії має поставити Мінтранс.

Що можна зробити в такій ситуації?

— Таких причин для відмови бути не може. Більш того, наскільки мені відомо, країни ЄС відмовляють громадянам, які приходять з біометричними паспортами для отримання візи. Тобто в такий паспорт вже на сьогоднішній день країни ЄС візу вже не поставлять. Тому немає ніякого змісту, тому що з таким паспортом кожна особа може перетнути кордон, тобто проїхати в країни ЄС і саме без візи. В цьому і полягає суть безвізового режиму.

Відмовляють поставити візу, ви маєте на увазі саме туристичну?

— Звичайно, тобто візу короткострокову.

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А що зараз з видачею біометричних паспортів? Зараз ажіотаж потрохи спадає чи ні?

— На сьогоднішній день ажіотаж зберігається. Ми бачимо приблизно такий самий попит. Ми оформлюємо на сьогоднішній день близько 21-22 тисячу закордонних паспортів кожного робочого дня. Очікуємо все ж таки, що цей ажіотаж спаде. Ми маємо зараз накладку. Тобто це суттєве підвищення попиту пов'язано з літнім сезоном. Воно завжди закінчується в другій половині липня. Тобто вже наприкінці липня мало хто оформлює собі закордонні паспорти. І плюс ми маємо, звичайно, що ажіотаж, пов'язаний з безвізовим режимом, хоча статистика перетину кордону каже про те, що люди, які оформлювали собі паспорти на хвилі оголошення безвізового режиму, вони не поспішають виїжджати. Тому ми просто радимо громадянам, яким не потрібно найближчим часом виїжджати взагалі за кордон, не поспішати, а просто почекати кілька тижнів, поки сплине цей ажіотаж. Тоді можна буде оформити паспорт в більш комфортних умовах.

Имела ли право транспортная компания брать на себя функцию пограничного контроля, проанализировал также в эфире "ГС" адвокат Евгений Лосовский.

Может ли стюардесса в автобусной компании принимать решения, кому ехать в страны шенгенской зоны, а кому не ехать?

— На самом деле, очень выгодная позиция, потому что таким образом компания делегирует право решать сотрудникам при посадке на рейс. А учитывая то, что я увидел в прессе, каким образом задокументирован отказ, по сути, ответ, я думаю, будет компанией на любой запрос как масс-медиа, точно также и если граждане подадут в суд, или предоставят, или как "витребування доказів", скажем так, если компания будет что-либо подтверждать, что, в принципе, будет отвечать на самом деле, назовем ее стюард, стюардесса. И таким образом будет, наверняка, какой-либо приказ о должностном взыскании. И на этом вся история на самом деле и закончится. Потому что на билете никаким образом не задокументировано, не подтверждено, что это компания Ecolines, это сугубо ручкой сама стюардесса написала. Если она не подтвердит, или в объяснениях, скажем так, у нее возникнут какие-либо сомнения, точнее, возникли, и она этим будет объяснять свои поступки, то, в принципе, каких-либо последствий объективных представить сложно. Единственный момент, который уже возможен в перспективе к рассмотрению, это, конечно, в судебном порядке. Должно быть наличие свидетелей, которые должны четко подтверждать и были на этом же рейсе и, соответственно, при этой ситуации, не просто находились в автобусе. И если это будет подтверждено судебным решением, которое понятно, в апелляционном порядке будет обжаловано самой компанией Ecolines, в принципе, это является нарушением прав и свобод гражданина свободного перемещения. При наличии билета, соответственно, говорит о том, что было размещение в Болгарии, соответственно, нанесен ущерб. И дальше, кроме того, что было сказано, что семья может ехать тогда, как дочка должна остаться. Таким образом можно, в принципе, требовать лишения лицензии права перевозки на территории Украины. Но это только в случае, если политическое решение будет. При нарушении прав и свобод хоть одного гражданина любая международная компания может лишиться лицензии на перевозку по Украине. Но это уже очень принципиальный вопрос и очень хотелось бы. Не могут нарушаться права граждан Украины на свободное перемещение под европейской маркой автобусного перевозчика.

Необходимо пройти практически все судебные инстанции. Сколько этот процесс может занять?

— Учитывая, сначала, и, соответственно перспективы проведения судебной реформы, учитывая наличие малого количества судей, и то, что многие судьи не уполномочены, учитывая задержку, как минимум, в полгода, я думаю, что весь процесс может продлиться не менее года. Это в лучшем случае. А в худшем, компания Ecolines выиграет процесс, учитывая, что доказательной базы, к сожалению, может быть недостаточно. Я сомневаюсь, что граждане, которые хотели сесть на данный автобусный маршрут, собирали в этот момент свидетелей, их данные, телефоны. И вопрос в том, будут ли эти свидетели являться на заседание суда.

А если подобные ситуации будут повторяться, как действовать в таком случае?

— Вопрос только в одном, если в данном случае Минтранс выработает принципиальную позицию по данному случаю, по обращению представителей масс-медиа и официальное предупреждение компании Ecolines, что в последующих нарушениях права перевозки граждан Украины данная компания лишится права перевозки по территории Украины. Тут принципиальная позиция должна работать.

То есть это исключительно вопрос в позиции Минтранса?

— Да, когда вы садитесь на маршрут, и, соответственно, у вас около десяти минут, вы не будете документировать отказ вам надлежащим образом, образно говоря. То есть видео- и свидетельская фиксация. Вы себе представьте объем необходимости получения в суде всех этих документов: приказ о приеме на работу, должностные инструкции. Будем честны, на самом деле, ни один гражданин Украины, когда размещает семью на автобусном маршруте, никогда этого должным образом не сможет задокументировать.

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Есть возможность прямо на месте решить это проблему?

— Нет, возможности нет. Полиция не будет рассматривать данное заявление. Она не является уполномоченным органом по рассмотрению документов на месте. Тем более, что автобусный маршрут задерживаться не будет. Полиция примет заявление, зарегистрирует и на этом все закончится. Поэтому, если уже находитесь в автобусе, единственный способ, к сожалению, это уже последующее рассмотрение, это видеофиксация и, соответственно, свидетели, которые находятся рядом и смогут подтвердить. И, конечно, на любом документе о проезде должна быть не только, скажем так, надпись самой стюардессы о том, что отказано. Должно быть полностью имя, отчество, соответственно, подпись, дата, какой маршрут, и, соответственно, обоснованная причина. Это только на последующий период, к сожалению.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" отметил, что либерализация визового режима с ЕС пока работает в образцово-показательном формате из-за повышенного внимания СМИ.