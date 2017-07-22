наверх
22.07.201713:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Болгарский телеканал извинился за карту Украины без Крыма

    3401
    Как сообщил украинский посол в Болгарии Николай Балтажи, комментируя инцидент, попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал.
    Флаг Болгарии
    flickr.com/Klearchos Kapoutsis

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Болгарский телеканал bTV принес Украине официальные извинения за показ в эфире карты страны без Крыма, сообщило посольство Украины в Болгарии со ссылкой на украинского посла Николая Балтажи.

    Читайте также: Турсезон в разгаре: километровые пробки на границе с Крымом

    "Наконец-то получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма. Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал", — приводит посольство слова украинского дипломата на странице в Facebook.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Машины ОБСЕ на блокпосту в Новоазовске
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции