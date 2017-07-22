Болгарский телеканал извинился за карту Украины без Крыма

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Болгарский телеканал bTV принес Украине официальные извинения за показ в эфире карты страны без Крыма, сообщило посольство Украины в Болгарии со ссылкой на украинского посла Николая Балтажи.

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"Наконец-то получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма. Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал", — приводит посольство слова украинского дипломата на странице в Facebook.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.