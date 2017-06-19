Под Харьковом ребенок попал под работающую болгарку

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Под Харьковом в результате несчастного случая травмирован четырехлетний ребенок. Трагедия случилась в воскресенье вечером в поселке Рай-Еленовка.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, ребенок случайно попал под рабочую болгарку во время ремонта дома.

"Сообщение о происшествии поступило в Люботинское отделение полиции вчера (в воскресенье) в 23:05 от врачей "скорой". Малыша доставили в Харьковскую областную клиническую больницу с раной шеи и поверхности грудной клетки", – рассказали в полиции.

Состояние здоровья мальчика врачи оценивают как стабильное.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.