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    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии

    (обновлено: )1
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Мадагаскар", Вячеслав Борецкий.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Тачки", Владимир Дунгов.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Смурфы", Атанас Стоянов.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Эйнштейн", Анна Златева.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Моана", Андрей Важинский.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Композиция из слонов", Георгий Златев.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Красавица и чудовище", Дамян Бимбалов.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Хан Крум", Даниел Кинчев.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Пинокио", Еда Кайтан.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Гуливер", Иван Лунин.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Гуливер", Иван Лунин.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "В небо", Игорь Христов.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Золушка", Йозеф Бакир.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Три болгарки", Калин Диловски.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Замок", Кевин Крауфорд.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Малыш", Мая Пунцуле.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Ряженые", Онгян Петков.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Клоун", Петр Петров.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "С днем рождения - 10 лет песочные сказки", Евгения Лунина.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Килиманджаро", Карлис Иле.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    "Кинг-Конг", Фани Виейра.
    sandfestburgas.com
    Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии
    Сказки из песка, Фани Виейра.
    sandfestburgas.com

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    "Мадагаскар", Вячеслав Борецкий.

    Песчаные скульптуры появляются в Бургасе в июле и украшают город до конца сентября. Несколько тонн песка, кубометры морской воды и мегатонны фантазии – вот из чего состоят арт-объекты.

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    Многофигурные композиции – дело рук неутомимых мастеров из разных стран мира. Для работы над песчаными шедеврами в Болгарию приезжают художники из Англии, Португалии, Германии, Польши, США, Нидерландов и даже из Австралии.

    При этом билет на фестиваль не дороже двух долларов.

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