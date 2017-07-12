Чудеса света из песка. Международный фестиваль песчаных скульптур в Болгарии

Песчаные скульптуры появляются в Бургасе в июле и украшают город до конца сентября. Несколько тонн песка, кубометры морской воды и мегатонны фантазии – вот из чего состоят арт-объекты.

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Многофигурные композиции – дело рук неутомимых мастеров из разных стран мира. Для работы над песчаными шедеврами в Болгарию приезжают художники из Англии, Португалии, Германии, Польши, США, Нидерландов и даже из Австралии.

При этом билет на фестиваль не дороже двух долларов.