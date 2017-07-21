Луческу отказался возглавить болгарский "Лудогорец" – СМИ

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" румынский специалист Мирча Луческу отказался от предложения возглавить болгарский футбольный клуб "Лудогорец", сообщает Haberler и Р-Спорт.

Как утверждается, стороны не смогли договориться о финансовых условиях контракта — "Лудогорец" предлагал Луческу зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год, а румынский специалист хотел получать минимум три миллиона.

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Луческу в мае покинул "Зенит" после года работы. Клуб занял третье место в чемпионате России и не попал в Лигу чемпионов. На посту главного тренера румына сменил итальянец Роберто Манчини.