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    Луческу отказался возглавить болгарский "Лудогорец" – СМИ

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    Мирча Луческу и руководство "Лудогореца" не смогли договориться о финансовых условиях контракта. Луческу хотел получать минимум три миллиона евро.
    Мирча Луческу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" румынский специалист Мирча Луческу отказался от предложения возглавить болгарский футбольный клуб "Лудогорец", сообщает Haberler и Р-Спорт.

    Как утверждается, стороны не смогли договориться о финансовых условиях контракта — "Лудогорец" предлагал Луческу зарплату в размере 2,5 миллионов евро в год, а румынский специалист хотел получать минимум три миллиона.

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    Луческу в мае покинул "Зенит" после года работы. Клуб занял третье место в чемпионате России и не попал в Лигу чемпионов. На посту главного тренера румына сменил итальянец Роберто Манчини.

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