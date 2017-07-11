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    ВВС Украины примут участие в учениях Shabla-2017 в Болгарии

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    По данным Министерства обороны, в учениях Shabla-2017 в Болгарии от воздушных сил Украины будут участвовать около 80 военных и два самолета военно-транспортной авиации.
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    Андрей Агеев / Facebook

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Зенитные ракетные подразделения воздушных сил ВС Украины примут участие в международных тактических учениях с боевой стрельбой Shabla-2017 в Болгарии, сообщила во вторник пресс-служба Министерства обороны Украины.

    "Сегодня, 11 июля, в соответствии с Планом многонациональных учений с участием подразделений вооруженных сил Украины… на 2017 год, начался визит делегации воздушных сил ВС Украины в Болгарию для участия в международных тактических учениях с боевой стрельбой Shabla-2017", — говорится в сообщении Минобороны.

    Минобороны Украины
    Логотип учений Shabla-2017

    По данным ведомства, в учениях от воздушных сил Украины будут участвовать около 80 военных и два самолета военно-транспортной авиации.

    Как отметили в Минобороны, во время учений личный состав зенитных ракетных войск воздушных сил ознакомится с тактикой и процедурами, которые применяются подразделениями военно-воздушных сил стран-членов НАТО во время выполнения задач по противовоздушной обороне, в частности подготовки и ведения противовоздушного боя.

    Напомним, ранее в Одессе стартовали украинско-американские военно-морские учения "Си Бриз-2017", в которых принимают участие представители 16 стран.

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