наверх
23.07.201720:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Кустурица: Крым - часть РФ, и ему не нужно мнение Запада по этому вопросу

    (обновлено: )300110
    Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает свой приезд в Крым частью миссии по объединению людей и народов. Он заявил, что принадлежность Крыма к России определил народ.
    Режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Сербский режиссер Эмир Кустурица посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России.

    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Турсезон в разгаре: километровые пробки на границе с Крымом

    Сербский режиссер и музыкант вместе со своей группой The No Smoking Orchestra прибыл в воскресенье утром в Симферополь рейсом из столичного Шереметьево. Вечером в Ялте состоится концерт его группы. До концерта Кустурица провел пресс-конференцию для СМИ.

    "Вам надо делать то, что вы делаете. Подтверждение, что вы — Россия, это ваша жизнь, ваша культура. Потому что вы часть великой России, вам не нужно ждать мнение тех, кто находится в штате Висконсин", — сказал Кустурица, отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо делать крымчанам, чтобы Крым признали частью России во всем мире.

    Он добавил, что считает свой приезд в Крым частью миссии по объединению людей и народов.

    "Есть силы, которые разъединяют, и силы, которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Югославию разъединили – это было выгодно тем силам, которые разъединяют. Мы видели разъединение Ирака, Ливии, Сирии, Румынии и, наконец, Сербии", — сказал Кустурица.

    Относительно своего приезда на полуостров, который может вызвать негативное отношение со стороны властей некоторых стран, режиссер сказал, что принадлежность Крыма к России определил народ.

    "Здесь не было войны, здесь был референдум, где люди сказали, что мы хотим жить с Россией. Я с группой соединения, я думаю, это надо было сделать", — сказал Кустурица.

    Напомним, в июле 2015 года концерт Кустурицы и его группы в Киеве был отменен после соответствующего обращения Минкульта в СБУ и МВД.

    Смотрите также: Появилось видео скандального заявления Горбунова о примирении с Россией

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Тушение пожара. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары