наверх
20.07.201708:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Культура

    Украинский музыкант собрался с концертом в Крым

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (362)

    (обновлено: )68161
    По городу расклеены афиши с анонсом концерта группы "Джанго". На официальном сайте группы в разделе "Афиша" также содержится информация о концерте в Севастополе.
    Афиша мероприятия в Севастополе

    КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Севастополе появились афиши с выступлением поп-рок-группы "Джанго", которую возглавляет киевлянин Алексей Поддубный. Об этом сообщает "Радио "Свобода".

    По городу расклеены афиши с анонсом концерта группы "Джанго". На официальном сайте группы в разделе "Афиша" также содержится информация о концерте в Севастополе, который состоится 22 июля.

    А в информации о группе "Джанго" указано, что участников коллектива, большинство которых из Донецкой области, "объединяют сходные жизненные позиции и любовь к русскому слову".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция в память о Павле Шеремете в Киеве
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Верховная Рада. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Редакция газеты "Вести"
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"