Украинский музыкант собрался с концертом в Крым

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости Украина. В Севастополе появились афиши с выступлением поп-рок-группы "Джанго", которую возглавляет киевлянин Алексей Поддубный. Об этом сообщает "Радио "Свобода".

По городу расклеены афиши с анонсом концерта группы "Джанго". На официальном сайте группы в разделе "Афиша" также содержится информация о концерте в Севастополе, который состоится 22 июля.

А в информации о группе "Джанго" указано, что участников коллектива, большинство которых из Донецкой области, "объединяют сходные жизненные позиции и любовь к русскому слову".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.