Путин одобрил списание долгов крымчан в украинских банках

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о погашении долгов жителей Крыма перед украинскими банками.

В частности, закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) с уведомлением об отказе от взаимодействия с лицом, имеющим право требовать погашения задолженности. При этом расширяются возможности Фонда по реструктуризации задолженности заемщика.

"Заемщик также вправе обратиться с просьбой о реструктуризации долга. Набсовет ФЗВ может принять решение вплоть до списания долга, если для этого есть основания", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Для осуществления деятельности фода АСВ перечислят 1,5 млрд рублей (645 млн грн).

Глава администрации Крыма Сергей Аксенов отмечал, что закон позволит обнулять кредиты до 5 млн рублей (2,15 млн грн), взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами.

Таким образом, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней.

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Национальный банк Украины постановлением №699 запретил на территории материковой Украины кредитные и депозитные операции в российских рублях и обязал украинские банки закрыть счета юридических лиц в Крыму. Но 3 ноября 2014 года НБУ разрешил банкам устанавливать корреспондентские отношения с банками Крыма с целью погашения обязательств жителей полуострова по кредитным договорам в гривнах перед уполномоченными банками.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.