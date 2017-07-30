Коллектор наступает. Должники банков становятся все более бесправными

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Коллекторов в Украине становится все больше, в частности теневых. Эксперты уверяют, что это все из-за того, что деятельность сборщиков долгов не урегулирована законом на должном уровне.

Практика продажи безнадежных долгов специализированным коллекторским компаниям достаточно распространенное явление в мире. В Украине тоже в последние годы услуги коллекторов становятся все популярнее, в том числе в банковской сфере. Этому способствовало принятие изменений в различные законы, при этом закона, который регулирует деятельность самих коллекторов, по-прежнему нет. Поэтому их требования часто оспариваются в судах.

Ситуацию с коллекторами, и насколько их деятельность происходит в рамках закона, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

Почему у нас такое явление как коллекторы есть, а закона нет?

— Дело в том, что коллекторская деятельность, то есть действия, направленные на то, чтобы вернуть кредит, это нормальная, совершенно законная часть кредитной деятельности. Поэтому у нас есть явление. Теперь говорить, явление есть, а закона нет. Это тоже нормально, абсолютно нормально. Более того, цивилизованный мир живет таким образом, что бизнес делает то, чтобы обеспечивать потребности клиента. Коллекторская деятельность, это обеспечивать потребности кредитора и непосредственно всех клиентов, потому как если клиенты возвращают свои кредиты, соответственно, и те, кто вложил депозиты, могут получать свои проценты, деньги, то есть это нормальное. И регулировать любое действие законодательством нет необходимости, регулировать нужно правовые отношения. То есть, деятельность нормальная, она нужна всем, для нормального обеспечения кредитного процесса. И законодательство нам необходимо для того, чтобы урегулировать нарушения прав заемщиков и кредиторов в том числе. Но на сегодняшний день сегодняшнего законодательства вполне достаточно, чтобы регулировать эти взаимоотношения. Простой пример: совершенно незаконно звонить человеку и вымогать у него кредит, если у него есть сложности, и превышать определенные мерки и рамки, угрожать и прочее, это вымогательство. То есть сегодняшнего законодательства вполне достаточно для урегулирования этого вопроса.

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В Украине очень много различных слухов и спекуляций относительно способов выбивания долгов. Действительно ли коллекторы в Украине действуют так жестко?

— Да, действительно, на сегодняшний день в Украине коллекторы и преступная деятельность, которая противоречит законодательству и очень часто является уголовно наказуемой. То есть, если приезжают домой и угрожают здоровью, а это происходит, или даже по телефону угрожают здоровью, то это преступная деятельность, которая имеет уголовно наказуемые санкции. И если против клиентов такие действия осуществляются, если вас оскорбляют по телефону, если вам звонят в не рабочее время или выходные, вы имеете все основания обращаться в правоохранительные органы. Однако тут проблема не в коллекторах, а в нашей правовой системе. У нас не только коллекторы нарушают права граждан, к сожалению, увеличение преступности имеет место быть, и правовое государство у нас пока что только в статье Конституции. А в действительности стало в последние три года гораздо меньше в правовом аспекте. Поэтому нужно обращаться, нужно стараться защищаться от таких коллекторов. А если говорить о цивилизованных подходах, то еще с 2004-го года начали создаваться ассоциации коллекторов, и банки начали кредитовать в очень цивилизованном ключе, очень высококачественные продукты предоставлять клиентам под весьма хорошие проценты, и были созданы серьезные компании коллекторские компании, с программным обеспечением, с правильными подходами. И была, скажем так, надежда на то, что у нас этот рынок будет цивилизованным. И защищались права клиентов. Но после того, когда нанесен огромнейший удар по банковской системе, по профессионалам в розничном кредитовании, и коллекторы тоже стали злыми. И бесправие у нас в этом направлении развивается точно также как, к примеру, на банковском рынке уничтожены банковские профессионалы, банк "Дельта", другие розничные банки профессиональные, появилось огромное количество ломбардов, которые не кредиты предоставляют, а под залог займа? То есть когда в отчаянном положении клиент обращается за помощью финансовой. И здесь вот ломбарду коллектор не нужен. Коллектор нужен только микрокредитору, который предоставляет кредит без залога, потому что если есть залог, кредитор может продать залог и коллектор ему не нужен. Но я бы не рекомендовал клиентам обращаться за кредитами в не банковские учреждения, которые под очень высокие проценты выдают кредиты и тем более предоставлять залог какого-то дорогого имущества, квартиры либо автомобиля, потому что как часто бывает задачей такого кредитора не получить даже высокие проценты, а забрать этот высоколиквидный, дорогой залог.

Евгений Невмержицкий, facebook Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

А что конкретно неправомерно? То, что банки передают кредиты коллекторам, или именно методы коллекторов?

— То, что банк перепродает свои долги коллекторской компании, — ничего противоправного в этом нет. Я говорю о методах воздействия. Но если мы говорим о банке с высокой репутацией, он не продаст свой кредит, даже плохой кредит, скажем, той коллекторской компании или так называемым коллекторам, у которых низкая репутация и которые позволяют себе неправомерные действия воздействия на клиента, для получения этих кредитов. Поэтому я рекомендую все-таки иметь дело с банками. Проблема здесь огромная проблема заключается с теми банками, которые находятся на ликвидации или с временными администрациями.

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Ранее старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил в эфире "ГС", что Нацбанк должен ввести санкции и признать те банки неплатежеспособными, которые занимаются продажей кредитов крымчан.

Также эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко и финансовый аналитик Ярослав Колесник в эфире "ГС" прокомментировали махинации в банке "Михайловский" и пояснили, почему перед обманутыми вкладчиками должен отвечать и НБУ.