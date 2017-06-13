БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон"

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Завершилась вторая творческая командировка заслуженного художника Украины Василия Красьохи на Афон, сообщает БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон".

Как стало известно, художник завершил работу по созданию уникальной коллекции, состоящей из 20 полотен, на которых изображены виды Святой Горы.

Василий Красьоха пребывал на Афоне с 14 мая по 9 июня. За это время он написал виды монастырей Хиландар, Эсфигмен, Святого Павла, Дионисиат, Григориат, Симонопетра, Ксиропотам, Филофей, Каракал, Великая Лавра, Ставроникита, столица Афона — Карея и скиты афонских монастырей. Всего — 11 полотен.

БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Украинский художник написал уникальную коллекцию картин с видами 20 афонских монастырей

"Особо понравилось работать в монастырях Симонопетра и в Великой лавре. Симонопетра находится в уютном и живописном месте – на скалах, а Великая лавра сохранила свой первозданный вид. Также понравилась столица Афона – Карея, где в храме в честь иконы "Успение Божией Матери" хранится чтимая икона "Достойно есть", — отметил художник.

БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Украинский художник написал уникальную коллекцию картин с видами 20 афонских монастырей

По его словам, он хочет посетить в составе паломнической группы скит святой Анны, где художник еще не был.

Также художник мечтает изобразить виды Иерусалима.

БФ "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон" Украинский художник написал уникальную коллекцию картин с видами 20 афонских монастырей

Красьоха сообщил, что сейчас он завершает работу над полотнами, которые нарисовал на Святой Горе. Их можно будет увидеть на выставке, открытие которой запланировано на сентябрь.

Как сообщалось ранее, сирийский художник Абдаллы Аль-Омари провел последние 19 месяцев, работая над проектом, в котором он изобразил многих мировых лидеров беженцами.