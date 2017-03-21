В Лукьяновском СИЗО была коллективная беседа, а не забастовка - Минюст

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак заявил, что работники Лукьяновского СИЗО в Киеве обратились с коллективным заявлением к руководству учреждения, забастовки не было.

"Сегодня забастовки никакой не было. Они (работники Лукьяновского СИЗО — Ред.) обратились с коллективным заявлением к руководителю учреждения с просьбой объяснить, почему они получили такую ​​мизерную заработную плату", — сказал Маслак в комментарии УНН.

При этом он добавил, что в соответствии с законодательством работники пенитенциарной системы не имеют права на забастовку. "Коллективная беседа" была с 8:00 до 9:00, отметил Маслак.

"В 9:30 утра они все были на своих постах", — уточнил он.

Во вторник утром экс-руководитель пенитенциарной службы Сергей Старенький сообщил, что в Лукьяновском следственном изоляторе проходит забастовка работников. Он добавил, что из-за забастовки адвокатов уже второй день не пускают к клиентам, нарушая их право на защиту.

Ранее Министерство юстиции Украины объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского и Львовского следственных изоляторов. Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова сообщала, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для содержания людей.