Коллекторы: проблема граждан и государства - пресс-конференция

В среду, 19 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Коллекторы: проблема граждан и государства".

Практика продажи безнадежных долгов специализированным компаниям — довольно распространенное в мире явление. Используется преимущественно в банковском секторе и в ситуации, когда процесс взыскания долга становится проблематичен и связан с длительными и дорогостоящими процедурами. Бум потребительского кредитования, вызвавший резкий скачок невозвратов кредитов (особенно — после кризиса 2008 и событий 2014 года), способствовал расширению деятельности коллекторов. На украинских сайтах по поиску персонала, сегодня вакансии коллекторов стоят чуть ли не на первом месте по востребованности. На рынке ежемесячно появляются несколько новых коллекторских компаний. В результате "банкопада" в банковской системе оказалось огромное количество проблемных активов, в основном практически безвозвратных, которые составляют 50-60% от общего числа, а это сотни миллиардов гривен.

Должны украинцы не только банкам. Согласно данным Госстата, украинцы накопили долгов по коммуналке на миллиарды гривен. Сотрудники ЖЭКов не отрицают, что начали общаться в коллекторские компании. В КГГА утверждают, что ЖЭКи имеют право обратится к коллекторским компаниям за взысканием долгов, однако эти методы должны быть законными. Но коллекторские фирмы не всегда работают в правовом поле. Поэтому многие их требования оспариваются в судах. По словам адвокатов, единственная законная функция коллекторов — это письменно напоминать должникам об остатке долга, но многие переступают эту грань. Если же суд выносит решение в пользу банка, взыскать средства на сегодняшний день может только государственная исполнительная служба. Идеи урегулировать коллекторский рынок у властей возникают из года в год, но из-за отсутствия нормативной базы 20-30% этого рынка находятся в тени.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры"

Виктор Медведь, руководитель консалтинговой компании "William-Іnvest Expert"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 19 июля в 13.00

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