Крымчанка Ребрик выступит на ЧМ по легкой атлетике под нейтральным флагом

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Метательница копья Вера Ребрик, в 2014 году сменившая украинское гражданство на российское, впервые за долгое время примет участие в международных соревнованиях. Ребрик отправится на чемпионат мира по легкой атлетике, который стартует 4 августа в Лондоне.

Год назад Ребрик планировала выступить на летней Олимпиаде-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро, но легкоатлеты России были отстранены от участия в соревнованиях почти в полном составе из-за громкого допингового скандала.

Отстранение действует до сих пор: членство России в Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) приостановлено, и как команда, эта страна не будет представлена на чемпионате мира. В списке стран-участниц на официальном сайте турнира России нет.

Однако некоторые российские спортсмены, сумевшие доказать свою "чистоту" Антидопинговому комитету (WADA), смогут выступить в Лондоне под нейтральным флагом. Это значит, что в случае их победы, на стадионе не будет звучать гимн России и подниматься флаг России. Также запрещена любая символика на форме.

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"Все в мире знают, что в нейтральном статусе выступают российские спортсмены, это не секрет. Для меня самое главное – показывать свой результат и достигать своих целей", — цитирует спортсменку "Р-Спорт".

Вера Ребрик под украинским флагом стала чемпионкой Европы в 2012 году, а в 2015-м выступала на чемпионате мира в китайском Пекине уже за Россию, но медаль выиграть не смогла.