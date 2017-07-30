Порошенко причислил родившегося в Крыму Айвазовского к украинскому наследию

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского призвал чтить украинское наследие.

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!", — говорится на странице Порошенко в Facebook в воскресенье с хэштегом #GloryToUkraine.

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Известный художник Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии в Крыму, который Киев по-прежнему считает своей территорией.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Ранее Порошенко на встрече с украинской диаспорой в Париже обвинил россиян в попытке "украсть" украинскую историю.

В мае на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции президент РФ Владимир Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, он напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании.

Тогда Порошенко обвинил Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну. Слова президента России также вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".