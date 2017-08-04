Группа Scooter попала в "чистилище" сайта "Миротворец"

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Члены немецкой группы Scooter попали в базу данных известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма, говорится в сообщении на странице сайта в Facebook.

Немецкая группа Scooter ранее прибыла в Симферополь, чтобы выступить на открывающемся в пятницу фестивале ZBFest в Балаклаве, сообщили организаторы концерта.

"Все четверо немецких нарушителей идентифицированы и занесены в чистилище (базу данных сайта – ред.)", — говорится в сообщении на странице сайта "Миротворец" в социальной сети. Причиной занесения в базу данных называется посещение группой Крыма.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например, запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецкой группы Scooter в Крым будет иметь для ее участников болезненные последствия.