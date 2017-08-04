Scooter в Крыму. Киев завел дело, участникам группы грозит до 8 лет тюрьмы

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Участникам немецкой группы Scooter, которые 4 августа прилетели в Крым, грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяну Тихончик.

Немецкая группа Scooter ранее прибыла в Симферополь, чтобы выступить на открывающемся в пятницу фестивале ZBFest в Балаклаве, сообщили организаторы концерта.

"По обращению народного депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Белоцерковца о нарушении требований украинского законодательства коллективом немецкой группы Scooter, прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до 8 лет лишения свободы)", — сообщила пресс-секретарь.

По словам представителя ведомства, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что Scooter может грозить тюрьма за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например, запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецкой группы Scooter в Крым будет иметь для ее участников болезненные последствия.

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Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.