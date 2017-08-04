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    Придется испортить Scooter настроение - посол о визите группы в Крым

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    Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя визит немецкой группы в Крым, отметил, что очень скоро Украине придется "испортить хорошее настроение Эйч Пи Бакстеру".
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Визит немецкой группы Scooter в Крым будет иметь для ее участников болезненные последствия, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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    Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей Минюста Украины сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева. В пятницу стало известно, что музыканты Scooter прибыли ночным рейсом в Симферополь.

    "Scooter нелегально приехал в Крым, несмотря на наши предостережения! Жаль. Очень скоро нам придется испортить хорошее настроение Эйч Пи Бакстеру и компании", – написал Мельник на своей страничке в Twitter.

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