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    В США увеличилоь число жертв урагана "Харви"

    Тема:

    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви" (16)

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    По информации представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда, количество погибших в результате урагана "Харви" в штате Техас увеличилось до трех человек.
    Последствия урагана Харви в США
    @latimes

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Число жертв урагана "Харви" в округе Аранзас американского штата Техас увеличилось до трех человек, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда.

    ​Ранее сообщалось о гибели одного человека в результате пожара в доме после того, как ураган "Харви" обрушился на техасский город Рокпорт.

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    По информации издания, аварийные бригады продолжают разбирать завалы, убирать поваленные деревья и перевернутые автомобили.

    Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

    "Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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