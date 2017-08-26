Схватился за провод. В Харьковской области подросток умер от удара током

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Четырнадцатилетний подросток погиб после удара током в Харьковском районе, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции 25 августа от медиков Мерефянской центральной районной больницы. Они сообщили, что в учреждение в тяжелом бессознательном состоянии с поражением электрическим током доставлен 14-летний житель поселка Утковка", — говорится в сообщении.

Работниками полиции установлено, что подросток вместе с компанией находился на металлических конструкциях железнодорожного моста. Во время игры парень потерял равновесие, схватился за электрический провод и упал с трехметровой высоты. Несмотря на усилия врачей, мальчик умер в реанимации, не приходя в сознание.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве парень погиб от удара током на товарняке.