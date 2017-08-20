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    Умер легендарный американский актер и певец Джерри Льюис

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    Джерри Ли Льюис
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Американский актер, певец и комик Джерри Льюис скончался в Лас-Вегасе на 92-м году жизни, сообщает издание Variety.

    Как пишет издание, Льюис скончался у себя дома около 09.15 по местному времени.

    В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на семью сообщает, что актер умер "естественной смертью".

    Джерри Льюис снялся в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и многих других.

    Льюис страдал от диабета, легочного фиброза, в течение нескольких лет он боролся с раком.

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