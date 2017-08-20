Умер легендарный американский актер и певец Джерри Льюис

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. Американский актер, певец и комик Джерри Льюис скончался в Лас-Вегасе на 92-м году жизни, сообщает издание Variety.

Как пишет издание, Льюис скончался у себя дома около 09.15 по местному времени.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на семью сообщает, что актер умер "естественной смертью".

Джерри Льюис снялся в таких фильмах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и многих других.

Льюис страдал от диабета, легочного фиброза, в течение нескольких лет он боролся с раком.