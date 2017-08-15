В Одессе умер подросток, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Одессе умер подросток, получивший тяжелые ожоги от удара электротоком при попытке сфотографироваться на крыше поезда, сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

По ее словам, 17-летний подросток умер вечером 14 августа.

"Во время фотографирования Максим получил ожоги 70% поверхности тела. Он не знал, что стоящие в отстойнике поезда, остаются под напряжением. Медики боролись за его жизнь, но сердце Максима остановилось", — приводит слова волонтера УНИАН.

Как сообщили в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", двое подростков 4 августа, около 22.00, на станции Белгород-Днестровский решили сделать селфи на электровозе. В результате они получили тяжелейшие поражения электротоком.

"Машинист тепловоза заметил искрение на контактной сети и сразу сообщил об этом электромонтеру, который и нашел двух 17-летних парней в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшие были доставлены в ожоговый центр Одессы", — рассказали в пресс-центре.

Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

В ведомстве отметили, что, несмотря на профилактически-разъяснительную работу, которую железнодорожники регулярно проводят среди населения, в том числе в учебных заведениях, с начала 2017 года на Одесской железной дороге это уже третий случай поражения подростков электрическим током при попытке сделать селфи на крыше подвижного состава в местах отстоя.

Напомним, в Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током.