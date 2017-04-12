В Харькове умер подросток, делавший селфи на опоре электропередач

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По данным пресс-службы, ребенок умер сегодня в 3.30. Второй пострадавший, 12-летний мальчик, остается в больнице, отмечает УНИАН.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области добавили, что сообщение о травмировании двух детей поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 9 апреля в 16.30.

Согласно предварительным данным, дети пришли на основную распределительную станцию электроэнергии на Алексеевке для того, чтобы сфотографироваться. Для более удачного кадра они залезли на столбы, которые находятся под напряжением в 110 тысяч вольт. От удара током 13-летнего мальчика отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах.

В конце марта двадцатилетняя жительница Харькова, которая временно проживала в Одессе, выпала из окна при попытке сделать селфи. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.