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    В Харькове умер подросток, делавший селфи на опоре электропередач

    (обновлено: )9101
    По данным пресс-службы Харьковского городского совета, 13-летний подросток умер сегодня в 3.30. Второй пострадавший, 12-летний мальчик, остается в больнице
    На месте травмирования детей на распределительной станции электроэнергии в Харькове
    ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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    УНИАН
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    По данным пресс-службы, ребенок умер сегодня в 3.30. Второй пострадавший, 12-летний мальчик, остается в больнице, отмечает УНИАН.

    В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области добавили, что сообщение о травмировании двух детей поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 9 апреля в 16.30.

    Согласно предварительным данным, дети пришли на основную распределительную станцию электроэнергии на Алексеевке для того, чтобы сфотографироваться. Для более удачного кадра они залезли на столбы, которые находятся под напряжением в 110 тысяч вольт. От удара током 13-летнего мальчика отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах.

    В конце марта двадцатилетняя жительница Харькова, которая временно проживала в Одессе, выпала из окна при попытке сделать селфи. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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