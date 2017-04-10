В Харькове подростков ударило током во время селфи

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Два подростка, 12 и 13 лет, в воскресенье пострадали от удара током на распределительной станции электроэнергии в Харькове, они доставлены в больницу, состояние их здоровья врачи оценивают как тяжелое, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 9 апреля в 16:30.

ГУ НП в Харьковской области На месте травмирования детей на распределительной станции электроэнергии в Харькове

По предварительным данным, в этот день дети пришли на основную распределительную станцию ​​электроэнергии на Алексеевке (жилой массив на северо-западе Харькова) для того, чтобы сфотографироваться.

"Для более удачного кадра ребята залезли на столбы, которые находятся под напряжением в 110 000 вольт. От удара током 13-летнего парня отбросило в сторону, а 12-летний застрял на проводах", — говорится в сообщении.

На вызов выезжала следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.

В конце марта двадцатилетняя жительница Харькова, которая временно проживала в Одессе, выпала из окна при попытке сделать уникальное фото. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.