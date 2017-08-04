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    Жертва селфи. В Киеве парень погиб от удара током на товарняке

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    По данным Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, парень залез на товарный поезд с целью сделать фото и его поразило электрическим током, в результате инцидента 17-летний юноша погиб.
    Юноша погиб от удара током при попытке сделать селфи на товарняке в Киеве
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Молодой человек погиб при попытке сделать селфи на грузовом поезде в Киеве, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "Четвертого августа в 4:37 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района от граждан поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Вишневое" на грузовом поезде находится без сознания человек. По словам очевидцев оказалось, что парень залез на поезд с целью сделать фото и его поразило электрическим током", — говорится в сообщении.

    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Юноша погиб от удара током при попытке сделать "селфи" на товарняке в Киеве

    Сообщается, что 17-летний юноша погиб.

    Напомним, в Харькове умер 13-летний подросток, которого во время фотографирования на распределительной станции электроэнергии ударило током.

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