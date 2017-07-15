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    Общество

    Добкин в суде: нардеп шутит и делает селфи

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (130)

    (обновлено: )95
    Нардеп не унывает и пытается шутить. Так, на своей странице в Facebook он написал, что судя по предложенному прокуратурой залогу, он для государства "дороже Насирова".
    Михаил Добкин в суде
    facebook.com/Михаил Добкин

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева в субботу выбирает меру пресечения народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину.

    Прокуратура просит суд применить к Добкину меру пресечения в виде ареста и залог в 150 млн грн. В то же время, сам депутат попросил применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства и поручительства.

    УНИАН
    Михаил Добкин в суде

    Между тем, нардеп не унывает и пытается шутить. Так, на своей странице в Facebook он написал, что судя по предложенному прокуратурой залогу, он для государства "дороже Насирова (временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров — ред.)".

    facebook.com/Михаил Добкин
    Публикация Михаила Добкина в Facebook

    Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает. 


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