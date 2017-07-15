Добкин в суде: нардеп шутит и делает селфи

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева в субботу выбирает меру пресечения народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину.

Прокуратура просит суд применить к Добкину меру пресечения в виде ареста и залог в 150 млн грн. В то же время, сам депутат попросил применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства и поручительства.

УНИАН Михаил Добкин в суде

Между тем, нардеп не унывает и пытается шутить. Так, на своей странице в Facebook он написал, что судя по предложенному прокуратурой залогу, он для государства "дороже Насирова (временно отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров — ред.)".

facebook.com/Михаил Добкин Публикация Михаила Добкина в Facebook

Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает.



