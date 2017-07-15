Американка разбила экспонаты на $200 тыс, неудачно примостившись для селфи

Как сообщает портал Mashable, девушка попыталась присесть на корточки перед выстроенными в ряд постаментами, на которых были размещены объекты инсталляции, но не смогла удержать равновесие и задела один из них. В результате один за другим упали сразу десять выстроенных в ряд постаментов.

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По данным администрации, были повреждены три фигуры из серии Hypercaine. Объекты, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, представляют собой короны различных цветов и форм.