Тимошенко селфила главу фракции БПП, пока тот ее обвинял — спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

После недельного перерыва парламент вновь начал работу в пленарном режиме. Главные вопросы, которые планируются к рассмотрению на текущей неделе, это проведение малой судебной и медицинской реформ.

Голосование по первому вопросу депутаты уже провалили. А спикер Андрей Парубий говорит, что депутаты на этой неделе также должны рассмотреть вопросы налоговой и финансовой политики.

Что происходит в стенах Верховной Рады рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка:



(текст публикуется на языке оригинала)

"Схоже на те, що потроху пристрасті в сесійному залі розпалюються. Щодо порядку денного, сьогодні робота парламентарів, це шість орієнтовно сторінок формату А4, які роздруковані і кнопками пришпилені до інформаційного стенду на другому поверсі, при вході до кулуарів. Це доволі багато, як мінімум з півсотні запитань, а може і більше, які ВРУ згідно цього порядку денного, ухваленого погоджувальною радою, сьогодні зранку повинна розглянути та спробувати прийняти ці рішення.

Дивує вже те, що жодного натяку на урядові законопроекти, що стосуються спроби реформувати медичну галузь, в цьому порядку денному немає. Незважаючи на те, що зранку громадська організація "Пацієнти України" проводила пікетування ВРУ з заявами та проханнями до нардепів ці два урядових законопроекти розглянути якомога швидше та ухвалювати. Поки що в офіційно роздрукованому секретаріату порядку денного жодних проектів законів, що стосуються спроби реформувати медичну галузь, немає. Тим не менше, фракція БПП та всі фракції, що становлять теперішню більшість, розуміють, що запит на проходження цих законопроектів у ВРУ існує, тому що під час політичної дискусії під час обміну політичними заявами в ВРУ слово взяв Сергій Березенко, представник фракції БПП. Він сказав, що все-таки ці законопроекти розглядатимуться парламентом. Він сподівається, що голосуватимуться успішно на цьому тижні. Причина, чому законопроекти треба ухвалювати протягом цієї літньої сесії і не пізніше, як заявив Сергій Березенко, доволі банальні. Якщо проекти цих законів не будуть ухвалені, МОЗ не зможе закласти відповідні зміни до бюджету галузі на 2018 рік. Тим не менше, кілька цих законопроектів, які стосуються медичної реформи, є високої якості, запевнив нардеп від фракції БПП. Розробляли ці закони, що стосуються медичної реформи, ведучі медичні вчені українські. Багато змін запропонував президент України.

Березенко також заявив, що кожен український пацієнт внаслідок проведення цієї медичної реформи, так чи інакше згенерує і за ним підуть гроші, як буквально сказав Березенко, у кількості 110 доларів. Крім того, Березенко заявив, що для учасників АТО та всіх пільговиків лікування в Україні, внаслідок проведення медичної реформи, і далі буде безкоштовним. Обмін заявами між політичними фракціями був доволі різкуватим, якщо так можна говорити. Представник "Опозиційного блоку" блоку Олександр Вілкул під час свого виступу говорив про те, що погоджувальна рада, яка закінчилася зовсім недавно сьогодні, жодних сенсацій не принесла для парламентарів. Порядок денний і надалі є пустий і це відволікання уваги народу від основних питань. В першу чергу ВРУ повинна розглядати та займатися пакетом законопроектів про вихід з кризи. Про це заявив Вілкул. Натомість влада заохочує будь-який радикалізм в суспільстві. Говорив час від часу, вислуховуючи поодинокі свисти з сесійної зали, Вілкул, і відразу ж нагадав про Наталю Королевську та її пригоду в Одесі, де її облили зеленкою. Від влади Вілкул вимагав негайного та ефективного розслідування цього факту і сказав, що Наталя Королевська реально може втратити зір. Ще Вілкул додав про безглузде перейменування вулиць, напевно маючи на увазі чергове перейменування проспекту Ватутіна в Києві на проспект Шухевича. Коли Вілкул робив цю заяву біля ВРУ та пам'ятника Ватутіну проходив пікет людей старшого віку. Вони тримали кілька плакатів з вимогою, аби київська міська влада відмінила своє рішення.

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Далі обмін політичними заявами між фракціями увійшов в фазу протистояння "Батьківщини" та БПП. Артур Герасимов, керівник фракції БПП, вийшовши на трибуну, одразу заручився підтримкою як мінімум своїх однопартійців. Більше ніж десятеро представників БПП стояли за трибуною, Герасимов звинуватив лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко у переплаті Україною сум за російський газ внаслідок укладення контракту між урядом України та між "Газпромом". Герасимов заявив, що саме в 18 мільярдів доларів обчислюють зарубіжні західні ЗМІ суму, яку Україна переплатила загалом "Газпрому" та Росії. Юлія Тимошенко, вислухавши заяву Герасимова, кілька разів сфотографувала самого Герасимова та людей, які оточували його за трибуною, на свій, здається, Iphone і після того одразу попросила репліку. Тимошенко у відповідь заявила, що якщо десь і була зрада протягом її прем'єрства, у формуванні ціни на російський газ, то справа в тому, що на арбітраж Стокгольмського суду Україна починала подавати документи ще протягом 2012-2013 років. А якщо зрада десь і є, то стосується вона виключно президента Петра Порошенка, який в той час був міністром економіки і допустив цю переплату.

Що ще стосується теперішнього проекту порядку денного та проектів законів, які зараз ще ВРУ розглядає. Згідно порядку денного, зараз депутати розглядають зміни до закону про держбюджет 2017, щодо внесення сум, які забезпечать фінансування місцевих виборів. Один з законопроектів стосується зміни до законів щодо зовнішньополітичного курсу України. І цей законопроект розробив нардеп, голова ВРУ Андрій Парубій. Включити до порядку денного парламентарі повинні ще спробувати ще кілька законопроектів: щодо приведення у відповідність до конституційної діяльності КСУ та проект закону, який стосується змін до закону про запобігання корупції і стосується він організації роботи НАЗК. У порядку денному значиться, що автор відповідальний за проходження цього законопроекту, це Єгор Соболєв, керівник антикорупційного комітету. Насамкінець, Артур Герасимов, керівник БПП, закликав загалом, аби антикорупційний парламентський комітет викликав для дачі свідчень Юлію Тимошенко на своє засідання. Поки що Юлія Тимошенко на цей заклик відповіді не дала", — розказав Івасівка.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог и политолог Ярослав Макитра заявил, что Владимир Гройсман готов нести политическую ответственность за свои слова в адрес Тимошенко и понимает, что ему это не добавляет баллов.

Также политолог Кость Бондаренко в эфире "ГС" заявил, что рост политических рейтингов Юлии Тимошенко стал для действующей власти большой проблемой.