В Одессе девушка разбилась, пытаясь сделать селфи

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Двадцатилетняя жительница Харькова, которая временно проживала в Одессе, выпала из окна при попытке сделать уникальное фото, сообщили в пресс-службе ГУ НП.

7kanal.com.ua Девушка погибла в Одессе при попытке сделать селфи

Смертельное падение произошло по ул. Ильфа и Петрова с 8 этажа жилого дома. Медики, приехавшие на место происшествия, попытались оказать помощь пострадавшей девушке, но, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Парень погибшей рассказал, что девушка выпала из окна при попытке сделать селфи. Сведения о смерти девушки внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК.

Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники правоохранительных органов спасли от суицида 13-летнюю девочку, которая состояла в так называемой "группе смерти".