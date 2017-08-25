"Играла во дворе и ранила ножку": в Сумах от столбняка умерла девочка

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КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка. Об этом в Facebook 24 августа сообщила местная журналистка Юлия Зайцева.

"У меня ужасная новость: 5-летнюю Юлечку, которая заболела столбняком в Сумской области, спасти не удалось. Она просто играла во дворе и ранила ножку", — написала она.

"Представьте себе, сегодня каждый второй ребенок во время такого травмирования рискует подцепить смертельную инфекцию. Поскольку невакцинирован. А сыворотки, чтобы вылечиться, нет — в нашей стране об этом давно не беспокоятся. Чиновники от медицины уверяют, вакцина в медучреждениях есть, но правда ли это?" — добавила журналист.

Между тем главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко сегодня, 25 августа, подтвердила журналистам, что ребенка из Лебединской районной больницы почти неделю назад перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

"В Сумской области зарегистрирован случай заболевания столбняком, и сейчас я констатирую, что ребенок, который был болен, умер. Девочка вообще не была привита, и поэтому у нее не было никакой защиты от любых инфекций, начиная с рождения. Если бы у ребенка были прививки, согласно своему возрасту, болезнь можно было бы не только предотвратить, а как результат, смерти можно было избежать", — отметила чиновник.

По ее информации, ребенок воспитывался в многодетной семье. Кроме нее в семье еще шестеро детей. Девочка ранила ногу о дерево, когда играла во дворе. Родители обрабатывали рану дома самостоятельно. В медучреждение обратились только тогда, когда пострадавшая была в тяжелом состоянии. Сначала девочка лечилась в Лебединской ЦРБ, а затем ее перевезли в Сумы. 17 августа ребенку ввели сыворотку, однако спасти жизнь так и не удалось.

Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали новый случай заболевания столбняком. Во Львовской области заболела девочка 3,5 лет, она в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, ребенок заразился из-за попадания постороннего предмета в нос, девочка не была вакцинирована.