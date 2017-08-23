В России двухмесячный ребенок умер из-за халатности врачей

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В Магадане возбудило уголовное дело по факту смерти грудного ребенка из-за ненадлежащего исполнения обязанностей врачами детской поликлиники города, сообщает в среду СУ СК России по Магаданской области.

По данным следствия, около 2.00 (совпадает с киевским) 22 июня ребенок заплакал, мать покормила мальчика и уложила спать рядом с собой, а уже в шестом часу утра обнаружила его без признаков жизни. "Согласно выводам проведенной судебной медицинской экспертизы, смерть наступила в результате заболевания — острого гнойного нефрита", — говорится в сообщении.

Поясняется, что ребенок наблюдался в детской поликлинике, однако данный диагноз ему не поставили. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" для установления в действиях медработников дефектов оказания помощи и диагностики и иных обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут проведены необходимые судебные экспертизы и следственные действия, отметили в СК.

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