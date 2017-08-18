В Херсонской области массово отравились дети на отдыхе

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КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. В Скадовске на базе отдыха "Романтик" от отравления пострадали по меньшей мере 16 детей, сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

"17 августа 2017 года получена информация о регистрации 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, находящихся на отдыхе в загородном заведении оздоровления и отдыха частного предприятия "Романтик" (г.Скадовск)", — говорится в сообщении.

По предварительным диагнозам врачей, у 14 детей пищевая токсикоинфекция, а еще у двоих выявили острый гастроэнтероколит.

Как отмечается, троих детей госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ, остальные лечатся в амбулаторных условиях.

Сейчас специалисты начали эпидемиологическое расследование, в частности, уже установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и нормативно правовых актов, регламентирующих организацию питания детей.

Кроме этого выяснилось, что владельцы заведения в июне этого года не допустили сотрудников ГППС на территорию и не предоставили возможность осуществить плановую проверку, в связи с чем было подано исковое заявление в суд. Сейчас судебное разбирательство продолжается.

Со вчерашнего дня, 17 августа, "Романтик" приостановил свою деятельность, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области за неделю с подозрением на заболевания острыми кишечными инфекциями обратились 508 человек.