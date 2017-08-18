наверх
18.08.201714:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Херсонской области массово отравились дети на отдыхе

    41
    По диагнозам врачей, у 14 детей пищевая токсикоинфекция, а еще у двоих выявили острый гастроэнтероколит. Троих детей госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ.
    Врач. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина.  В Скадовске на базе отдыха "Романтик" от отравления пострадали по меньшей мере 16 детей, сообщили в пресс-службе ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

    Машины скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото
    Роковое лето. Что ни день, то массовые отравления

    "17 августа 2017 года получена информация о регистрации 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей, находящихся на отдыхе в загородном заведении оздоровления и отдыха частного предприятия "Романтик" (г.Скадовск)", — говорится в сообщении.

    По предварительным диагнозам врачей, у 14 детей пищевая токсикоинфекция, а еще у двоих выявили острый гастроэнтероколит.

    Как отмечается, троих детей госпитализировали в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ, остальные лечатся в амбулаторных условиях.

    Сейчас специалисты начали эпидемиологическое расследование, в частности, уже установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и нормативно правовых актов, регламентирующих организацию питания детей.

    Кроме этого выяснилось, что владельцы заведения в июне этого года не допустили сотрудников ГППС на территорию и не предоставили возможность осуществить плановую проверку, в связи с чем было подано исковое заявление в суд. Сейчас судебное разбирательство продолжается.

    Со вчерашнего дня, 17 августа, "Романтик" приостановил свою деятельность, расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что в Запорожской области за неделю с подозрением на заболевания острыми кишечными инфекциями обратились 508 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину