В Харьковской области годовалый ребенок отравился кремом для обуви

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Харьковской области годовалый ребенок госпитализирован после того, как съел крем для обуви, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Первомайскую ЦРБ доставлен мальчик, житель поселка Слободское, который наелся крема для обуви. Ребенок направлен в областную детскую клиническую больницу в Харьков, где госпитализирован в реанимационное отделение", — говорится в сообщении.

Состояние здоровья мальчика 2016 года рождения врачи оценивают как средней тяжести.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

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