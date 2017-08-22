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    В Харьковской области годовалый ребенок отравился кремом для обуви

    (обновлено: )37
    Годовалого ребенка госпитализировали в реанимационное отделение. Состояние здоровья мальчика врачи оценивают как средней тяжести. По факту инцидента открыто уголовное дело.
    Машины скорой помощи
    МОЗ Украины

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Харьковской области годовалый ребенок госпитализирован после того, как съел крем для обуви, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "В Первомайский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Первомайскую ЦРБ доставлен мальчик, житель поселка Слободское, который наелся крема для обуви. Ребенок направлен в областную детскую клиническую больницу в Харьков, где госпитализирован в реанимационное отделение", — говорится в сообщении.

    Состояние здоровья мальчика 2016 года рождения врачи оценивают как средней тяжести.

    Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в Луцке мать отравила алкоголем младенца.

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