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    МИД Сирии: отравляющие вещества боевикам поставлялись из США и Британии

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    Сирия: США нанесли новый удар (319)

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    По словам замминистра иностранных дел Сирии Фейсала Микдада, ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США.
    Оружие, оставленное боевиками в Алеппо. Архивное фото
    NewsTeam | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Отравляющие вещества, которые нашли на оставленных боевиками складах, доставили террористам из США и Великобритании, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на пресс-конференции в Дамаске.

    Ракетный удар США по Сирии
    Скриншот
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    "Все найденные спецсредства представляют собой ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN… Обнаруженные химические боеприпасы, показанные на слайде, были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями "Cherming Defence UK" (Великобритания) и "NonLethal Technologies" (США)", — сказал Микдад.

    По словам замминистра, отравляющие вещества нашли на складах боевиков в Алеппо и в освобожденных районах восточного пригорода Дамаска.

    Микдад напомнил, что, в соответствии с пятой статьей Конвенции о запрещении химического оружия применять отравляющих средств раздражающего действия разрешается только в целях борьбы с беспорядками, для ведения войны их использовать запрещено.

    "Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что США и Великобритания, а также их союзники в регионе, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия, оказывают всяческую поддержку террористическим организациям, действующим на территории Сирии. Ими осуществляются поставки боевикам не только обычного вооружения, но и запрещенных отравляющих средств", — добавил Микдад.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление. "Вот вам и вся приверженность международному праву и торжество демократии. Прикрываясь фотографиями убитых детей, поставлять террористам отравляющие вещества — за гранью понимания", — написала она на своей странице в Facebook.

    Ранее глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил, что власти Сирии не применяли химического оружия с момента удара США по сирийской авиабазе в апреле.

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