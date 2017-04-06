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    В РФ считают, что химическая атака в Идлибе невыгодна Асаду

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    Сирия: химическая атака в Идлибе (111)

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    Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа некоторое время назад заявила, что не будет добавиться смещения сирийского лидера. После химатаки ситуация может измениться.
    Алексей Пушков на заседании СФ РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Химическая атака в провинции Идлиб невыгодна сирийскому президенту Башару Асаду, считает российский сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа некоторое время назад заявила, что не будет добавиться смещения сирийского лидера.

    Международный валютный фонд
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    В конце марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что судьбу Асада должен решить сирийский народ. Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь сообщила, что уход Асада больше не является приоритетом США в отношении этой страны. Эту же позицию подтвердили в Белом доме. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, США "потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией", и главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка Асада.

    "Химатака в Идлибе произошла вскоре после решения администрации Трампа перестать добиваться свержения Асада. Если она кому и невыгодна, так это Асаду", — написал Пушков в Twitter.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. 

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    Минобороны РФ накануне сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. 

    Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие.

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